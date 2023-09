Samsung Galaxy S24 en Xiaomi 13T (Android-nieuws #39 2023)

Xiaomi heeft de 13T en 13T Pro gepresenteerd en de Samsung Galaxy S24 is te zien op gelekte renders. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Renders tonen dat de zijkanten van de Galaxy S24 plat zijn, en niet afgerond zoals bij de Galaxy S23 (en voorgaande toestellen). Het frame is van metaal en de hoeken zijn opnieuw afgerond. Ook heeft de smartphone weer een relatief compact 6,1 inch-scherm. De S24 Plus en S24 Ultra zijn naar verwachting een stuk groter.

Volgens de informatie heeft de Samsung Galaxy S24 afmetingen van 147 bij 70,5 bij 7,6 millimeter. Daarmee is het toestel even dun als zijn voorganger, maar wel een fractie langer en ietsjes minder breed. Dit zijn waarschijnlijk geen verschillen die je in de praktijk direct zult opmerken.

Naast een Wear OS-smartwatch en nieuwe fitnesstracker heeft Xiaomi twee gloednieuwe smartphones gepresenteerd. De Xiaomi 13T is de instapper van het duo en komt hier op de markt in twee verschillende kleuren. Daarbij biedt de blauwe versie een achterkant van nepleer, de zwarte versie heeft een glazen achterzijde.

Het amoled-scherm is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2712 bij 1220 pixels. De maximale ververssnelheid is 144Hz, waardoor alles extra vloeiend oogt. De piekhelderheid van het display bedraagt 2600 nits, waardoor het ook in fel zonlicht prima is af te lezen.

Het is nog niet officieel bekendgemaakt, maar met één blik op een webpagina van provider Proximus is het meer dan duidelijk: de Google Pixel komt naar België. De titel bovenin het scherm luidt vertaald: ‘Kun je een geheim bewaren?’ Met ‘geheim’ in het lettertype en de kleuren van het Google-logo.

Daarnaast is een fictief gesprek te zien tussen Google en Proximus, waarin beide partijen uitkijken naar de samenwerking, maar dat deze nog erg geheim is. Het ziet er dus naar uit dat de volgende Google Pixel-toestellen – de Pixel 8 en 8 Pro – de eerste Pixel-smartphones zijn die officieel in België verschijnen.

Google heeft de Fitbit Charge 6 onthuld, de nieuwste editie in de populaire lijn aan fitnesstrackers. De Charge 6 lijkt enorm op zijn voorganger, met enkele kleine verbeteringen.

De grootste vernieuwing is dat de Charge 6 weer een fysieke knop heeft. Bij de voorganger – de Charge 5 – was deze knop verdwenen, waardoor de volledige besturing via het aanraakscherm gebeurde. Om terug te gaan in het menu moest je tweemaal stevig op het scherm tikken, waardoor je vaak per ongeluk de optie op het scherm activeerde.

De Galaxy A05s en Galaxy A05 zijn door Samsung in Maleisië onthuld. Het is onduidelijk wanneer ze worden uitgebracht en wat de toestellen kosten, maar het staat vast dat het om budgetsmartphones gaan. De telefoons lijken behoorlijk op elkaar, al zijn er wel degelijk verschillen.

De Samsung-smartphones hebben een groot 6,7 inch-scherm, waarbij de A05s een streepje voor heeft op zijn broertje. Het display van deze smartphone heeft een full-hd-resolutie van 90Hz-ververssnelheid. De A05 moet het met een simpel 60Hz hd-scherm doen.

