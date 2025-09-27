Zit jij op deze WhatsApp-functie te wachten? (Android-nieuws #39)

Xiaomi presenteert de 15T-smartphones en WhatsApp krijgt een handige nieuwe functie. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Tijdens een evenement in München, waar Android Planet bij aanwezig is, kondigt Xiaomi zijn nieuwste high-end smartphones aan. Het gaat om de Xiaomi 15T en 15T Pro, die allebei in Nederland worden uitgebracht en direct verkrijgbaar zijn. We beginnen bij de Xiaomi 15T, die met een adviesprijs van 649,99 euro precies even duur is als zijn voorganger (de 14T).

De Xiaomi 15T Pro is met een adviesprijs van 799,99 euro duurder dan de ‘normale’ 15T, maar is ook in alles een tandje beter. Het is een betaalbaar vlaggenschip, met snellere hardware, betere camera’s en sneller opladen. De 15T Pro is bovendien meer een camerasmartphone dan zijn goedkopere broertje.

Momenteel heb je in WhatsApp geen handige functie om iedereen in een groepschat tegelijkertijd te vermelden met een ‘commando’ als @all of @everyone. Daar gaat een update binnenkort verandering in brengen. Testers van het WhatsApp-bètaprogramma melden dat dit in de nieuwste versie van de app wel mogelijk wordt.

Lang niet iedereen zal zitten te wachten op meldingen van ieder bericht gestuurd naar @all of @everyone. Daarom komt er ook een mute-optie voor meldingen van deze groepsberichten.

Het hing al een tijdje in de lucht: een aankondiging van een grote fabrikant dat zij hun nieuwste smartphones zouden bewapenen met de Snapdragon 8 Elite Gen 5, de nieuwste chip van Qualcomm. Xiaomi heeft de primeur en maakt techfans nieuwsgierig met grote batterijen en een schermpje op het camera-eiland.

De accu’s aan boord van de Xiaomi-toestellen zijn flink: van 6300 mAh voor de Pro en 7500 mAh voor de Pro Max. Die zijn straks bedraad op te laden met 100 watt en draadloos met 50 watt. Met een werkgeheugen tussen de 12 en 16 gigabyte en twee opties qua opslag (256 of 512GB) zitten kopers van de reguliere Xiaomi 17 al prima.

Als je gebeld wordt door een onbekend nummer sta je altijd voor een dilemma: opnemen of niet? De kans is immers best groot dat het om fraudeurs gaat. Samsung wil in One UI 8.5 een AI-functie introduceren die spamtelefoontjes niet alleen automatisch herkent, maar zelfs voor je kan afhandelen.

Samsung biedt al handmatige mogelijkheden om spambellers te identificeren, maar deze functie zou een stuk verder gaan. AI zou bellers kunnen vragen wie ze zijn en waarom hij of zij contact met je opneemt. Je kunt dat gesprek volgen op het scherm zonder zelf onderdeel te zijn van de conversatie.

Na jaren van kleine stapjes gaan smartphone-chips de laatste tijd weer met flinke sprongen vooruit. De nieuwste exemplaren van Qualcomm en MediaTek zijn duidelijk sneller dan hun voorgangers. In deze vergelijking lopen we de verschillen tussen de Snapdragon 8 Elite Gen 5 (van Qualcomm) vs de MediaTek Dimensity 9500 met je langs.

De Snapdragon 8 Elite Gen 5, die onder meer in de OnePlus 15 te vinden zal zijn, is 20 procent sneller dan de vorige Elite-chip in de OnePlus 13. Dit geldt zowel voor single core taken als voor multi core-processen, waarbij meerdere taken tegelijk afgehandeld worden.

