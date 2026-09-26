Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #39)

Motorola stopt spectaculaire chip in nieuw toestel, One UI 9 komt later uit en Xiaomi verbetert privacyscherm. Dit is het nieuwsoverzicht van week 39.

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Motorola heeft deze week zijn nieuwste smartphone uit de doeken gedaan. De Signature 27 is een vlaggenschip dat voor het einde van dit jaar moet verschijnen. Wanneer precies, dat weten we nu nog niet. Dat geldt ook voor z’n adviesprijs. Motorola gaat meer info delen ‘naarmate de introductie dichterbij komt’.

De Signature 27 is uitgerust met een aantal opvallende features. Zo wordt het toestel aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, de opvolger van de rappe Snapdragon 8 Gen 5-chip die nu in veel high-end Android-telefoons zit. Maar er is meer.

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Dat One UI 9 eraan zit te komen, weten we zeker. Vanaf 16 september is Samsung in Korea namelijk begonnen met de uitrol van de softwareschil. Over een wereldwijde lancering is echter weinig gecommuniceerd. De enige bekende datum staat in een persbericht van Samsung Thailand: 21 september.

Of dit alleen gaat om een Thaise uitrol of ook een wereldwijde uitrol van de nieuwste software van Samsung, is niet bekend. Inmiddels is die datum verstreken en is One UI 9 nergens te bekennen. De lancering van One UI 9 lijkt dus stilletjes te zijn uitgesteld.

→ Samsung Thailand noemt deze dag nu als nieuwe datum

We kennen allemaal Chromebooks. Deze serie laptops draait op ChromeOS, het besturingssysteem van Google. Over het algemeen is een Chromebook vooral gericht op online productiviteit. Wie meer mogelijkheden zoekt, vooral op AI-gebied en de koppeling met andere Android-apparaten, komt uit bij een Googlebook.

Op die manier kun je taken tussen twee apparaten voortzetten. Meerdere fabrikanten brachten in het verleden al Googlebooks uit, waaronder Acer. Nu is daar de Acer Googlebook 14, de eerste convertible Googlebook van de Taiwanese laptopbouwer.

→ Lees verder over deze veelzijdige, nieuwe laptop van Acer

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Met de Galaxy S26 Ultra introduceerde Samsung een innovatieve feature: het privacyscherm. Deze functie maakt het onmogelijk voor mensen naast je om te kijken wat er op je scherm staat. Handig als je in de trein of bus zit en niet wil dat anderen bijvoorbeeld mee kunnen lezen met je WhatsApp-gesprekken.

Het was een kwestie van tijd dat andere fabrikanten deze feature ook aan smartphones zouden toevoegen. Xiaomi laat weten dat zijn nieuwste toestel, de 18 Pro, ook een privacydisplay krijgt. Het werkt op dezelfde manier als bij de Samsung Galaxy S26 Ultra.

→ Dit maakt het scherm van Xiaomi beter dan dat van Samsung

Het is inmiddels twee maanden geleden dat de kogel door de kerk ging: OnePlus vertrok half juli uit Europa. Er zullen officieel geen nieuwe producten van het merk meer in Nederlandse (web)winkels belanden. Dat betekent overigens niet dat bestaande smartphones van OnePlus opeens allemaal verdwenen zijn.

Zo is de OnePlus 15 nog gemakkelijk te vinden, evenals de goedkopere OnePlus 15R en OnePlus Nord 5. Vermoedelijk zijn dit restvoorraden. Wij vertellen in hoeverre je er goed aan doet om zo’n toestel nog aan te schaffen nu de fabrikant hier niet meer actief is.

→ Dit vinden wij de beste alternatieven voor OnePlus