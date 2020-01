Android-nieuws #4: Samsung Galaxy S20-renders en Google I/O 2020

Ook in 2020 houdt Android Planet je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Was je afgelopen week druk en heb je het nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben in je in een paar minuten weer bijgepraat.

‘Renders laten Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zien’

Er zijn opnieuw renders van de Samsung Galaxy S20-serie opgedoken. De plaatjes laten weinig aan de verbeelding over en laten onder meer het design en de langverwachte cameramodule zien. Ook de adviesprijzen zijn gelekt. Volgens insider Ishan Agarwal gaat de reguliere Galaxy S20 minstens 899 euro kosten. Voor 100 euro meer zou je de speciale 5G-versie in huis halen. De Samsung Galaxy S20 Plus gaat je minstens 1099 euro kosten, maar de echte hoofdprijs betaal je voor S20 Ultra. Het duurste S20-toestel heeft naar het schijnt een prijskaartje van minstens 1349 euro.

Google I/O 2020 vindt plaats van 12 tot en met 14 mei

Ook in 2020 vindt de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie weer plaats in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View. Op deze conferentie, waarvoor de afkorting staat voor ‘Innovation in the Open’, maakt Google zijn plannen op software- en hardwaregebied voor het komende jaar bekend. Dit jaar verwachten we meer info te gaan zien over de opvolger van Android 10. Vorig jaar werden ook de Pixel 3a en Pixel 3a XL gepresenteerd tijdens de Google I/O. Dit jaar wordt dan ook de Pixel 4a-serie verwacht.

Opvouwbare Motorola Razr binnen een paar maanden in Nederland te koop

De Motorola Razr, een smartphone met een opvouwbaar scherm, is binnen een paar maanden ook in Nederland te koop. De precieze releasedatum en adviesprijs zijn nog onduidelijk, maar eerder sprak Lenovo over een Europese verkoopprijs van 1599 euro. Omdat de Motorola Razr geen plek heeft voor een traditionele simkaart, is de smartphone straks alleen te gebruiken met providers die e-sim ondersteunen. T-Mobile doet dit bijvoorbeeld sinds vorig jaar. Andere grote Nederlandse providers bieden (nog) geen ondersteuning voor de opvolger van de fysieke simkaart.

Zo gaat Google Assistent straks nog beter naar je luisteren

Soms zou je willen dat de spraakgestuurde functie van Google Assistent wat beter luistert, of misschien juist wat minder zijn oren spitst. Binnenkort kun je de gevoeligheid van ‘Ok Google’ aanpassen. Website 9to5Google dook in de code van de nieuwe Google Assistent-bèta (10.93) en ontdekte dat de gevoeligheid waarmee de Assistent luistert en reageert binnenkort is in te stellen. In het instellingenmenu van Google Assistent komt een nieuwe optie te staan, waarin je de keuze krijgt uit drie niveau’s van gevoeligheid voor het spraakcommando. Naast de standaard instelling kun je ervoor kiezen om Google Assistent iets beter of juist minder goed te laten reageren op het spraakcommando dat ‘m activeert.

WhatsApp krijgt donkere modus: zo activeer je ‘m

Gebruikers van de bètaversie van WhatsApp kunnen nu de donkere modus instellen. Daarbij worden alle schermen van de bekende chat-app donker weergegeven, maar helemaal zwart is het niet. Met de nieuwe optie ‘Donker’ is WhatsApp wel geheel in donkere modus te gebruiken. De kleur van de achtergrond moet je nog wel zelf instellen, want die kleurt niet mee. Ook kun je in de instellingen kiezen voor ‘Licht’ of ‘Systeem standaard’. Die laatste mogelijkheid zorgt ervoor dat apps die hiervoor ondersteuning bieden met een donkere schil worden getoond.

