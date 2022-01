Het beste Android-nieuws: Chromecast HD met Google TV en BRATA-malware

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Afbeeldingen, specificaties en prijzen van de Samsung Galaxy S22-serie zijn online verschenen. De toestellen lijken qua uiterlijk enigszins op hun voorgangers, op het Ultra-model na. De S22 Ultra krijgt namelijk Galaxy Note-dna; het toestel heeft hoekige vormen en zelfs een S Pen. De reguliere Galaxy S22 heeft een 6,1 inch-scherm en is daarmee relatief compact. Het scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz en bescherming van Gorilla Glass Victus. De Nederlandse variant van het toestel krijg Samsungs nieuwe Exynos 2200-chip. De accu van het toestel heeft een grootte van 3700 mAh.

Een paar dagen geleden dook informatie op over een nieuwe Chromecast met Google TV, die de huidige streamingdongle moet vervangen. De website Protocol schrijft nu dat het nieuwe apparaatje mogelijk de ‘Chromecast HD met Google TV’ heet en juist een goedkoper alternatief wordt. De bron meldt een prijs van rond de 40 dollar. Ter vergelijking: de huidige Chromecast met Google TV kost in Nederland 70 tot 80 euro. Wat de nieuwe Chromecast precies moet opbrengen, is nog niet bekend. Wel lijkt het erop dat het apparaatje streamt in full-hd, en geen 4K-ondersteuning heeft. Google schrapt deze feature waarschijnlijk om kosten te besparen, maar het betekent wel dat de gadget niet in de beste kwaliteit films en series kan streamen.

Beveiligingsbedrijf Cleafy maakt melding van nieuwe Android-malware, met de naam BRATA (Brazilian RAT Android). Het gaat om een aangepaste versie van een bestaand virus, die voornamelijk uit is op bankgegevens. De malware komt weer in verschillende varianten en is ‘geüpdatet’, waardoor hij virusscanners kan omzeilen en een smartphone op afstand kan resetten. BRATA zou eerst proberen om de bankgegevens van gebruikers buit te maken, en als dat is gelukt de geïnfecteerde smartphone terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Het virus zou ook in staat zijn om de gps-locatie van gebruikers te volgen, waardoor het weet waar gebruikers zich bevinden.

Huawei brengt binnenkort eindelijk weer een aantal smartphones en één smartwatch uit in Nederland. Recente Huawei-smartphones hebben geen toegang tot Google-diensten, zoals de Play Store. Hierdoor is de fabrikant al lang niet meer mainstream. Het gebrek aan Google-diensten betekent echter niet dat Huawei geen goede smartphones en smartwatches maakt; integendeel zelfs. Het eerste toestel dat binnenkort in de Nederlandse winkels ligt, is de Huawei P50 Pro. De smartphone heeft een opvallend ontwerp, dankzij de grote cirkels op de achterkant. In deze cirkels zijn in totaal vier camera’s verwerkt. Deze zijn in samenwerking met camera-fabrikant Leica tot stand gekomen.

Een website ontdekte dat Samsung haar updatestructuur heeft veranderd. Voortaan brengt het bedrijf één firmware-update per smartphonemodel voor heel Europa uit, in plaats van losse updates per land (zoals nu nog veelal het geval is). Dankzij deze nieuwe strategie worden nieuwe Samsung-smartphones mogelijk sneller met updates bijgewerkt. Het gaat om firmware-updates. Dit soort updates zijn (mede) bedoeld om het beveiligingsniveau van een telefoon op te krikken. Volgens GalaxyClub gaat de bijgewerkte updatestructuur per direct in voor smartphones die nog moeten verschijnen. Dit betekent dat onder meer de Samsung Galaxy S22-serie (die op 9 februari wordt aangekondigd) en Samsung Galaxy A53 op Europees niveau geüpdatet worden.

