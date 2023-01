Nieuwe Motorola’s en OnePlus Pad (Android-nieuws #4 2023)

Motorola presenteert vijf nieuwe smartphones, Viaplay is nu nog duurder en de OnePlus Pad is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola kondigt in één klap vijf nieuwe smartphones aan. Het gaat om vier telefoons in de Moto G-reeks: de Motorola Moto G73, Moto G53, Moto G23 en Moto G13. Ook komt het bedrijf met de nieuwe Moto E13, die opvalt door de erg lage adviesprijs. De nieuwe uitblinker in de Moto G-lijn is de Moto G73.

Het toestel is voorzien van een groot 6,5 inch-scherm, met een hoge full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Door dat laatste worden beelden erg vloeiend weergegeven. Deze feature zien we ook bij andere Moto G-telefoons, waarover later meer.

→ Dit zijn de nieuwe Motorola Moto G-smartphones

Bij een release van een nieuwe Samsung-smartphone hoort ook een actie voor de mensen die het toestel tijdig in huis halen. Ook voor de Galaxy S23 is Samsung van plan om een pre-order-actie op te zetten, zo blijkt uit informatie van Roland Quandt. Hij is een doorgaans goed ingevoerde smartphone-insider.

Als je de Galaxy S23 op tijd reserveert, zou je ‘gratis’ een variant met meer opslagruimte krijgen. Een voorbeeld: je haalt de instapversie van de Galaxy S23 (met 128GB opslag) in huis, dan krijg je zonder bijbetaling de 256GB-variant.

→ Meer lezen over de Samsung Galaxy S23 pre-order-actie

Je betaalde 13,99 euro per maand voor een abonnement op Viaplay, maar daar is deze week verandering in gekomen. Per februari kost Viaplay 15,99 euro per maand, wat een prijsstijging van 14 procent is. De prijsstijging is per ingevoerd.

Het jaarabonnement, waarmee je nu 25 procent korting krijgt, wordt ook duurder. In plaats van maandelijks 10,49 euro te betalen, wordt er straks 12,79 euro per maand van je rekening afgeschreven. Dit is een prijsstijging van maar liefst 22 procent. Op dit moment kun je nog een jaarabonnement van 10,49 euro per maand afsluiten. Ook Disney Plus is duurder geworden.

→ De nieuwe prijzen van Viaplay

→ Opinie: Viaplay geeft helemaal niets om abonnees

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus werkt aan een Android-tablet en gelekte renders tonen het apparaat nu in vol ornaat. De OnePlus Pad, zoals de tablet heet, heeft een groot scherm van 11,6 inch met behoorlijk dunne randen. De behuizing is van metaal, waardoor de tablet luxe moet aanvoelen.

Er zijn knopjes om het volume aan te passen en aan de linkerkant zien we een uitsparing, vermoedelijk voor een stylus. Opvallend is de achterkant. Daar zien we het OnePlus-logo, maar ook een groot en rond camera-eiland. We weten echter niet welke camera’s de Pad heeft.

→ Bekijk de afbeeldingen van de OnePlus Pad

Het is vanaf komende dinsdag (31 januari) mogelijk om met de trein te reizen door in te checken met je betaalpas of smartphone. Hierdoor hoef je niet meer per se een los kaartje te kopen als je met het openbaar vervoer wil reizen.

Gebruik je OVpay, dan kun je simpelweg je betaalpas of telefoon tegen het poortje houden om in- of uit te checken. De NS wil het hiermee makkelijker maken om de trein te reizen. Dat is vooral handig voor mensen die niet vaak de trein pakken, geen abonnement hebben en telkens een los kaartje moeten kopen.

→ OVpay in Nederland