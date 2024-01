OnePlus 12, Google Pixel 9 en nieuwe Moto’s (Android-nieuws #4 2024)

De OnePlus 12(R) komt naar Nederland en Motorola deelt zijn Android 14-updateplannen. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Op een evenement heeft OnePlus zijn nieuwste vlaggenschip gepresenteerd voor de Europese markt. De OnePlus 12 beschikt over de snelste processor van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 3. Er is minimaal 12GB werkgeheugen aanwezig en 256GB opslagruimte, maar er is ook een variant met meer werk- en opslaggeheugen te koop.

De batterij heeft een capaciteit van 5400 mAh en laadt met de meegeleverde oplader met maximaal 100 Watt op. Draadloos accusap tanken kan ook, maar gaat met maximaal 50 Watt. Het scherm is 6,82 inch groot en heeft afgeronde schermranden, wat we steeds minder zien bij high-end smartphones.

We moesten er eventjes op wachten, maar eindelijk is duidelijk welke Motorola-smartphones een update naar Android 14 krijgen. Website Ytechb zocht dit uit op de supportpagina van Motorola en stelde een lijst samen. Het is onduidelijk wanneer welk Moto-toestel precies wordt bijgewerkt. Het bedrijf neemt doorgaans de tijd om grote Android-updates uit te rollen.

We denken dat de duurste smartphones van het bedrijf, zoals de Razr 40-toestellen, eerst worden bijgewerkt. De updates voor de goedkopere Moto G-telefoons laten waarschijnlijk nog wel even op zich wachten.

Het is pas een paar maanden geleden dat Google de Pixel 8 Pro uitbracht, maar we hebben nú al beelden van zijn opvolger. De bekende lekker OnLeaks publiceerde renders van de Google Pixel 9 Pro op de website MySmartPrice. De zoekgigant brengt dat toestel waarschijnlijk in oktober uit.

De smartphone krijgt geen gebolde zijkanten, maar volledig platte. Dat is een trend, want de Samsung Galaxy S24 en S24 Plus hebben ze ook. Hetzelfde geldt voor de iPhone 15-toestellen van concurrent Apple. Verder vernieuwt Google de camerabalk. Waar die op de Pixel 8 Pro nog over de gehele breedte van het toestel loopt, wordt hij bij de 9 Pro iets smaller.

Motorola trapt het nieuwe jaar af met drie goedkope Moto G-smartphones. Eén daarvan is de Moto G24 Power, een betaalbaar toestel dat het – zoals de naam al verklapt – vooral van de batterij moet hebben. Die is maar liefst 6000 mAh groot en kan snelladen met 30 Watt. Ter vergelijking: de meeste Android-telefoons hebben een accu van zo’n 5000 mAh.

Het is onduidelijk hoe lang de Moto G24 Power met een volle acculading doet, maar we denken dat je er met gemak twee dagen uit kan persen. Daarnaast beschikt de smartphone over een 6,56 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz.

Halverwege 2023 kondigde HMD Global, het bedrijf dat sinds 2016 beschikt over de licentie van Nokia-smartphones, aan dat ze een eigen smartphonemerk zouden opstarten. Enkele maanden later verschenen er toestelcodes van HMD in de IMEI-database en nu zijn ook de eerste renders van een smartphone gelekt.

Website 91Mobiles wist de digitale afbeelding van de nieuwe HMD-smartphone te bemachtigen, met daarop een tot voorheen onbekend logo: HMD. Het lijkt er dus op dat HMD Global haar nieuwe smartphonemerk zo noemt en als eerste toestel de ‘N159V’ uitbrengt.

