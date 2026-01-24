S26 Ultra is straks verkrijgbaar in deze kleuren (Android-nieuws #4)

Deze week zijn de vier kleuren van de S26 Ultra gelekt inclusief een nieuwtje over de camera’s. Verder ontdek je de populairste Android-merken in Europa.

Waarschijnlijk presenteert Samsung zijn Galaxy S26-serie eind februari. Inmiddels klotsen de geruchten over deze nieuwe smartphones tegen de plinten. Volgens Ice Universe, dé Samsung-expert, is de Galaxy S26 Ultra straks verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, wit, blauw en paars.

Dat is verrassend, want eerder lazen we dat Samsung zijn toptoestel ook in feloranje uit zou brengen. Ice Universe meldt ook dat de camera’s van de Ultra anders zijn afgesteld: realistischer en met minder contrast.

Oppo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd in zijn midrange Reno 15-serie. Ze beschikken over een fraai ontwerp en flinke accu’s. Paradepaardje is de Oppo Reno 15 Pro, die opvallend genoeg het kleinste scherm (6,32 inch) van de drie heeft. Hiermee lijkt het de concurrentie aan te gaan met de Pixel 10.

Kloppend hart is een MediaTek Dimensity 8450. Er zit 12GB werkgeheugen in het toestel en een ruime 512GB opslag. Je kiest uit de kleuren bruin en blauw. Oppo denkt ook aan fotografen met een hoofdcamera van 200 megapixel.

Onderzoek van Android Headlines heeft uitgewezen dat OnePlus waarschijnlijk op zal houden te bestaan. Die conclusie trekt de website na het bestuderen van allerlei data en het houden van gesprekken met huidige en voormalige medewerkers van het Chinese merk. Dat heeft voor de nodige onrust gezorgd.

Daar wil Robin Liu, ceo van de Indiase tak van OnePlus, echter helemaal niks van weten. De OnePlus-topman plaatste een bericht op X waarin hij glashard ontkent dat er überhaupt iets speelt. Daarmee is een vreemde situatie ontstaan.

Samsung is al jaren dominant op de smartphonemarkt. Onlangs kreeg het bedrijf \een prijs in Japan op basis van zijn marktaandeel en loste het Sony af als koploper. Nu vroegen wij ons af: hoe zit het eigenlijk in ons land en Europa? Dat hebben we uitgezocht aan de hand van onderzoeken over marktaandeel.

We kunnen alvast verklappen dat Samsung en Xiaomi in veel landen in de top 3 van meest verkochte smartphonemerken te vinden zijn. Maar ook Google, Motorola en OnePlus hebben veel fans in diverse landen in Europa.

De Samsung Galaxy A57 – een midranger waar veel mensen met een iets minder grote portemonnee reikhalzend naar uitkijken – zou compacter moeten worden dan de A56. Dat ontdekte Android Treasure in een bericht op de website van TENAA, de Chinese overheidsinstantie die telecomapparatuur certificeert.

Op dezelfde website staat ook een lijst aan specificaties. Zo gaat de A57 draaien op een Exynos 1680-processor, sneller dan de chip in de A56. Ook over het scherm lezen we van alles: een display van 6,6 inch groot en een resolutie van 2340 bij 1080 pixels.

