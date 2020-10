Android-nieuws #40: Chromecast met Google TV, Pixel 5 en meer

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Dit is de nieuwe Chromecast: afstandsbediening, Google TV en meer

Google heeft deze week eindelijk de nieuwe Chromecast met Google TV onthuld. De nieuwe Chromecast is niet langer alleen een apparaatje waar je vanaf je smartphone naartoe kan streamen, maar heeft een eigen interface: Google TV. Dit betekent dat je allerlei apps op de Chromecast kan downloaden, bijvoorbeeld van Netflix, Disney Plus en Amazon Prime Video. De nieuwe afstandsbediening gebruik je dan om door je apps te navigeren, nieuwe applicaties te downloaden en je favoriete films en series af te spelen.

→ Lees verder over de aankondiging van de nieuwe Chromecast met Google TV

Google Pixel 5 officieel: vernieuwde camera en Android 11

De Google Pixel 5 is ook aangekondigd en heeft een nieuw design met een 6 inch-oled-scherm dat de hele voorkant vult. Linksboven zit een 8 megapixel-selfiecamera in een gaatje, waardoor de randen lekker dun zijn. Ontgrendelen gaat met de vingerafdrukscanner achterop. Onder de motorkap van de Pixel 5 zit een midrange Snapdragon 765G-processor, met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslag. De telefoon ondersteunt 5G-internet en heeft een dubbele camera achterop, met een groothoeklens.

→ Lees verder over de presentatie van de Google Pixel 5

‘Deze Nokia-toestellen krijgen een Android 11-update’

Nokia deelde op zijn officiële Twitter-account de plannen voor de Android 11-update, maar haalde het bericht later offline. Diverse websites hebben echter een screenshot kunnen maken van de roadmap. De Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 5.3 en Nokia 2.2 worden eerst bijgewerkt: in het vierde kwartaal van dit jaar (of het eerste kwartaal van 2021) moeten deze toestellen een update krijgen. Daarna volgen de Nokia 4.2, 2.4, 2.3, 3.4 en 1.3, die in het eerste kwartaal van 2021 op de nieuwste Android-versie moeten draaien.

→ Lees verder over de Android 11-updates van Nokia

Google Play Pass nu in Nederland: abonnementsdienst voor apps en games

Google maakt bekend dat Play Pass, een abonnementsdienst voor apps en games in de Play Store, vanaf nu beschikbaar is in Nederland. Google Play Pass kost 4,99 euro per maand en is de eerste maand gratis te proberen. Een jaarabonnement kost 29,99 euro. Wil je Google Play Pass gebruiken? Open dan de Play Store op je Android-smartphone en tik op het menu-knopje linksboven. Vervolgens zie je onder ‘Meldingen’ de nieuwe optie ‘Play Pass’ verschijnen.

→ Lees verder over Google Play Pass in Nederland

Samsung Galaxy M11 officieel: budgettoestel met grote accu kost 159 euro

De Samsung Galaxy M11 is officieel gepresenteerd. Het budgettoestel komt in oktober in Nederland uit voor 159 euro. De Galaxy M11 valt vooral op door zijn enorme 5000 mAh-accu. De smartphone is gemaakt van plastic en heeft de selfiecamera in een gaatje in het scherm. Die techniek kennen we vooral van duurdere toestellen maar sijpelt nu dus door naar budgetmodellen. Verder heeft de Galaxy M11 een vingerafdrukscanner op de achterkant, met links daarboven de driedubbele camera.

→ Lees verder over de betaalbare Samsung Galaxy M11

Video van de week: Motorola Moto G9 Plus review