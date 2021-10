Het beste Android-nieuws: Android 12 release en Samsung S22 uitgesteld

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Na de update maandenlang getest te hebben, brengt Google Android 12 definitief uit. De nieuwste Android-versie wordt ergens de komende weken beschikbaar voor Pixel-telefoons en komt in de komende maanden ook naar smartphones van andere merken. Heb je dus een Samsung-, Nokia- of OnePlus-toestel, dan kun je over een tijdje aan de slag met Android 12.

Waarom de update niet direct beschikbaar is voor Googles eigen Pixel-smartphones, is op het moment van schrijven niet bekend. Google noemt ook geen exacte releasedatum; Pixel-gebruikers moeten het doen met ‘ergens de komende weken’. Normaliter brengt Google nieuwe Android-versies direct voor zijn eigen toestellen uit, maar dat is dit jaar dus anders.

Netflix voert per direct een prijsstijging door in Nederland. Voor twee abonnementen gaan we in Nederland meer betalen: Standaard en Premium. Het Standaard-abonnement is voortaan 1 euro duurder en kost 11,99 euro. Het Premium-abonnement kost voortaan 15,99 euro per maand en is daarmee 2 euro duurder geworden. De prijs van het Basic-abonnement verandert niet. Dit is het goedkoopste abonnement van Netflix, waarmee je overigens niet op meerdere schermen tegelijk kan kijken en ook streamen in hogere resolutie misloopt.

Motorola kondigde onlangs al de Moto E20 in Nederland aan en nu komt het bedrijf met de Moto E40. De smartphone is met een adviesprijs van 149 euro een paar tientjes duurder dan de Moto E20, maar op veel punten ook beter. Zo beschikt de Moto E40 over een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor zien beelden er vloeiender uit en voelt de E40 ook sneller aan. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel behoorlijk laag. Onder de motorkap van de Motorola E40 zit een Unisoc T700-processor met 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Laatstgenoemde is verder uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Samsung gaat de release van de Galaxy S22-serie uitstellen naar februari, zo schrijft Sammobile. De nieuwe toestellen stonden oorspronkelijk op de planning voor januari. Een concrete reden voor het uitstel wordt niet genoemd en ook een release in februari lijkt nog onzeker. Samsung zou de aankondiging van haar nieuwe vlaggenschepen nog verder kunnen opschuiven. De kans is groot dat het uitstel te maken heeft met de aanhoudende chiptekorten in de smartphone-industrie. Onlangs werd duidelijk dat de tekorten de smartphone-industrie de komende maanden nóg harder gaan raken dan verwacht. De problemen zijn begin 2022 waarschijnlijk nog steeds niet opgelost.

Nokia heeft de T20 officieel gepresenteerd als zijn eerste tablet in jaren. De T20 start bij 219 euro, krijgt drie jaar updates en heeft complete maar eenvoudige specificaties. Kom hier alles te weten over de tablet. De Nokia T20 verschijnt medio oktober in Nederland voor een adviesprijs van 219 euro voor het wifi-model. De 4G-uitvoering kost 249 euro. Nokia levert de tablet met Android 11 en belooft updates naar Android 12 en 13 beschikbaar te stellen. De T20 kan drie jaar lang elke maand rekenen op een beveiligingsupdate, wat betekent dat je de tablet tot oktober 2024 veilig kan gebruiken. Beveiligingspatches lossen namelijk kwetsbaarheden in de Android-software op.

