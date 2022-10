Google Pixel 7 naar Nederland en Xiaomi 12T (Pro) (Android-nieuws #40)

Ein-de-lijk: de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro worden officieel in Nederland uitgebracht! Dit en meer in het Android-nieuwsoverzicht van deze week.

Google heeft de Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel gepresenteerd, zodat we nu echt alles over de toestellen weten. Ze zijn uitgerust met een eigen processor en draaien op Android 13. De reguliere Pixel 7 is het goedkopere toestel en heeft een amoled-scherm van 6,3 inch. De Pro-versie is 6,7 inch groot.

Google heeft afgelopen tijd flink gewerkt aan de nieuwe Tensor 2-processor, die in beide toestellen zit. Die is volgens Google sneller en energiezuiniger dan de processor uit de Pixel 6-serie. Ook een eigen Titan-beveiligingschip is aan boord, waardoor gevoelige informatie nog beter beveiligd is.

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is de eerste Google-smartwatch onthuld. De Google Pixel Watch, zoals het apparaatje heet, is tijdens het ‘Made by Google 2022’-evenement gepresenteerd. Hier zijn ook de Pixel 7 en Pixel 7 Pro uit de doeken gedaan, de nieuwste smartphones van het bedrijf.

De Pixel Watch heeft een opvallend ontwerp en kast van 41 millimeter. Daarmee is het horloge behoorlijk compact. Het amoled-schermpje is rond, 1,2 inch groot en wordt omhelsd door vrij dikke randen. De ‘bezel’ is wel symmetrisch, maar neemt dus best wat ruimte in beslag. Over de randen gesproken: die lopen een beetje af. Aan de rechterkant zit een knopje (een soort kroonwieltje) om het slimme horloge mee te bedienen.

Google brengt de Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel uit in Nederland, maar introduceert nog veel meer producten. Ook de Google Pixel 6a is bijvoorbeeld nu officieel in Nederland verkrijgbaar. Het toestel is een stuk goedkoper dan de Pixel 7 (Pro) en beschikt over minder krachtige functies. Wel heeft ‘ie een erg goede camera, fraai design (gebaseerd op de Pixel 6) en natuurlijk Android 13.

Een andere handige accessoire voor de nieuwe Pixel-smartphones is de Google Pixel Stand. Dit is een draadloze oplader die ook werkt met oudere Pixel-smartphones (zoals de Pixel 6 en Pixel 5) en de Pixel Buds.

De Xiaomi 12T is officieel gepresenteerd tijdens een groots evenement in München. Ook is de 12T Pro getoond, de eerste smartphone van Xiaomi met een 200 megapixel-camera. Xiaomi zegt dat de sensor erg lichtsterk is, waardoor elke foto er goed uitziet, ongeacht de lichtomstandigheden. Zoomen kan tot twee keer en de andere twee camera’s zijn identiek aan die van de Xiaomi 12T.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste processor van dit moment. Ook is er een speciaal systeem aanwezig om warmte af te voeren, wat een stuk efficiënter werkt dan bij de Xiaomi 11T Pro.

Volgens nieuwe informatie krijgt de Samsung Galaxy A54 een andere camera dan zijn voorganger. Naar verluidt gaat het om een 50 megapixel-hoofdcamera, wat op het eerste oog minder indrukwekkend is dan bij de Galaxy A53. Dit toestel beschikt – net als de A52 – over een 64 megapixel-camera op de achterkant.

Verdere details ontbreken helaas. Dat de hoofdcamera van de Samsung A54 minder megapixels heeft, betekent overigens niet dat ‘ie minder mooie foto’s maakt. De Galaxy S22 heeft bijvoorbeeld ook een 50 megapixel-hoofdcamera en schiet beduidend betere plaatjes dan de Galaxy A-telefoon.

