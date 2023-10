Google Pixel 8 en Samsung Galaxy S23 FE (Android-nieuws #40 2023)

Google onthult zijn nieuwste smartphones en eindelijk is de Samsung Galaxy S23 FE officieel. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Google Pixel 8 en 8 Pro zijn officieel onthuld, krijgen zeven jaar updates, maar zijn ook een stuk duurder dan hun voorgangers. De instapper lijkt veel op de Google Pixel 7. Hij is verkrijgbaar in een drietal kleuren en heeft weer een opvallende horizontale camerabalk op de achterzijde.

Daarin zijn twee camera’s te vinden, waaronder de primaire met een resolutie van 50 megapixel. Wil je foto’s schieten in een wijdere hoek dan kun je gebruikmaken van de 12 megapixel-camera. Nieuw dit jaar is dat je daarmee ook macrofoto’s kunt schieten, oftewel close-ups van enkele centimeters afstand.

→ Alles over de aankondiging van de Google Pixel 8 (Pro)

→ Lees ook de Google Pixel 8 (Pro) preview

→ Win de gloednieuwe Google Pixel 8 bij Android Planet

Android 14 is officieel door Google uitgebracht! De update is beschikbaar voor Pixel-gebruikers, die ‘m per direct kunnen downloaden en installeren. Android 14 volgt Android 13 op en is niet de meest spannende update. Zo zien we vooral kleinere verbeteringen die het besturingssysteem beter en uitgebreider maken.

Het is makkelijker om een nieuwe wallpaper in te stellen en je kan de snelkoppelingen op je lockscreen voortaan zelf instellen. Dit zijn de twee knopjes onderaan. Daarnaast krijg je meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen. Zo zijn er zogeheten templates om je lockscreen een nieuw design te geven.

→ Android 14 nu te downloaden

a maanden van geruchten heeft Samsung de Galaxy S23 FE eindelijk officieel gelanceerd. Het gaat om een goedkopere variant van de normale Galaxy S23 die het bedrijf eerder dit jaar uitbracht. Zo draait het toestel niet op de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2-processor, maar op de Snapdragon 8 Gen 1 van vorig jaar.

Het oled-scherm is juist iets groter: dat heeft een diagonaal van 6,4 inch, net als de Galaxy S21 FE van twee jaar geleden. De resolutie bedraagt weer 2340 bij 1080 pixels en de ververssnelheid ligt op 120Hz. Dat zorgt voor soepele beelden. De schermranden zijn wel iets dikker dan bij zijn duurdere broertjes.

→ Samsung Galaxy S23 FE komt begin 2024 naar Nederland

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro is nog meer hardware aangekondigd op het Made by Google-event. Google onthult ook de Pixel Watch 2. Qua uiterlijk lijkt ‘ie als twee druppels water op zijn voorganger, maar aan de binnenkant is er heel veel vernieuwd.

Het scherm heeft opnieuw een diameter van 1,2 inch en is daarmee relatief klein te noemen. Het gaat om een rond amoled-paneel met een hoge resolutie, zodat je daarop allerlei informatie kunt zien. Naast de keuze uit duizenden digitale wijzerplaten kun je ook denken aan info over het weer, work-outs, afspraken en meer.

→ Google Pixel Watch 2 officieel

OnePlus is bezig met een flinke marketingcampagne rond zijn eerste vouwbare smartphone. Eerder zagen we al ‘toevallige’ foto’s van het toestel in handen van een Indiase actrice. Nu bespreekt het bedrijf de OnePlus Open zelf in een video van het YouTube-kanaal Unbox Therapy.

Hoewel het camera-eiland is afgeschermd, krijgen we toch een goede blik op de telefoon. Die lijkt in gesloten toestand behoorlijk dun te zijn. De ceo van OnePlus, Pete Lau, komt in de video aan het woord en is vooral trots op het scharnier. Dat is zo sterk dat je de ‘Open’ vast kunt houden aan een vel papier tussen de twee schermhelften zonder dat hij valt.

→ OnePlus Open te zien in video