Google geeft je slimme huis een likje verf en meer (Android-nieuws #40)

Samsung komt met een nieuwe budget tablet en de Galaxy Ring zorgt voor problemen. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Volgens Google was een huis tot nu toe nooit écht slim. Dat kwam vooral door de beperkte mogelijkheden van stembesturing. De AI was nog niet genoeg ontwikkeld voor complexere ‘commando’s’. Maar daar moet met de verbeterde Google Home-ervaring verandering in komen.

Dit is vooral te danken aan de grootschalige introductie van Gemini op vrijwel alle apparaten van Google en Nest, die hiermee flink geüpgraded worden. Wat dit allemaal voor jou en je slimme apparaten betekent, leggen we graag uit aan de hand van vier onderwerpen.

Samsung heeft haar nieuwste budget-tablet uitgebracht. Althans, hij is online beschikbaar bij verschillende websites, terwijl Samsung hem zelf nog niet heeft gepresenteerd. Hoe dan ook, we weten nu zeker welke specificaties de tablet heeft en hoeveel hij kost.

De Galaxy Tab A11 is de opvolger van de Tab A9 en Tab A9 Plus en heeft een prijskaartje van 179 tot 239 euro, afhankelijk van de uitvoering.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept alle LinkedIn-gebruikers op om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor het trainen van AI. Het zakelijke sociale netwerk LinkedIn gaat vanaf 3 november data van gebruikers inzetten om AI-modellen te trainen. Ook als je in de EU woont.

De AP vindt deze praktijk problematisch, omdat je als gebruiker de controle over je gegevens kwijtraakt. Zodra een AI getraind is met jouw gegevens, zijn die er niet meer uit te krijgen

Pas op met je Galaxy Ring, want een man in Engeland moest onlangs naar het ziekenhuis toen de batterij begon op te zwellen. Vervelend, maar achter de vastzittende vinger schuilt een veel groter probleem.

De man merkte op dat zijn slimme ring wel erg strak om zijn vinger zat. Dat ging gepaard met pijn, veroorzaakt door het opzwellen van de batterij. Pogingen om de ring los te krijgen, werkten averechts: de batterij werd alleen maar groter en de knelling erger.

OnePlus is er dit jaar vroeg bij. Waar het merkt doorgaans rond de jaarwisseling een nieuwe telefoon op de markt brengt, deelt het nu al officiële afbeeldingen van zijn aankomende vlaggenschip. Het ontwerp van de OnePlus 15 is overduidelijk gebaseerd op dat van de OnePlus 13T.

Op de afbeeldingen is de telefoon te zien in de ‘Sand Dune’ kleur. Het toestel heeft vlakke zijkanten en een meer rechthoekig camera-eiland, in plaats van een cirkel.

