Android-nieuws #41: Google Assistent, OnePlus 8T en Nokia 8.3

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Lees verder na de advertentie.

Google Assistent krijgt een ‘incognitomodus’ die beter is voor je privacy

De Google Assistent krijgt een gastmodus. De nieuwe functie rolt in de komende weken uit voor alle apparaten met de Google Assistent. Verder maakt de gastmodus van de Google Assistent geen gebruik van persoonlijk opgeslagen informatie, zoals je agenda-afspraken. Wanneer je het hulpje dus vraagt wat er vandaag op de planning staat, krijg je geen gehoor. De nieuwe gastmodus werkt straks op alle apparaten met een Google Assistent, waaronder speakers (als de onlangs verschenen Nest Audio) en slimme schermen, zoals de Nest Hub.

→ Lees verder over de incognitomodus van de Google Assistent

Google Pixel 4a binnenkort in Nederland te koop voor 419 euro

De Google Pixel 4a is begin augustus onthuld, maar kopen in Nederland is er officieel niet bij. Daarvoor moet je uitwijken naar bijvoorbeeld Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Wil je dat niet en ben je op zoek naar een Nederlandse webwinkel en garantie? Webshop Belsimpel heeft nu de verkoopprijs en levertijd van de Pixel 4a bekendgemaakt. Over drie weken is de Pixel 4a leverbaar voor een prijs van 419 euro. De officiële adviesprijs bedraagt 349 euro. Dit komt door zogenaamde grijze import.

→ Lees verder over de Google Pixel 4a in Nederland

OnePlus 8T verschijnt in twee kleuren: zo ziet de nieuwe OnePlus eruit

Met de 8T neemt OnePlus het heft helemaal in eigen hand. Het Chinese bedrijf publiceert bijna wekelijks een nieuw detail over het aankomende vlaggenschip. Ditmaal toont het bedrijf hoe de OnePlus 8T eruit komt te zien. De OnePlus 8T is straks in ieder geval in de kleur ‘aquamarine groen’ verkrijgbaar, zo blijkt uit een forumbericht van OnePlus-directeur Pete Lau. De topman maakt bekend dat deze variant, die tussen blauw en groen in zit, van het nieuwe vlaggenschip met een fluorescerend laagje is afgewerkt en daardoor fraai weerspiegelt in bijvoorbeeld zonlicht.

→ Lees verder over het design van de OnePlus 8T

Nokia 8.3 5G eindelijk verkrijgbaar in Nederland voor 579 euro

De release van de Nokia 8.3 5G heeft lang op zich laten wachten, want de smartphone werd al in maart aangekondigd. Vorige maand onthulde HMD Global, dat de Nokia Android-smartphones maakt, de releasedatum van de 8.3 en nu is het zover. De Nokia 8.3 5G is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 579 euro en al direct leverbaar bij Belsimpel. Bij andere webshops is de smartphone ook snel op voorraad. Ook is een versie met meer werk- en opslaggeheugen beschikbaar voor 649 euro. Dan krijg je het model met 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte.

→ Lees verder over de release van de Nokia 8.3 5G in Nederland

‘Goedkopere Nest-thermostaat met handgebaren-bediening komt binnenkort uit’

Google staat op het punt om een goedkopere Nest-thermostaat uit te brengen. Deze heeft geen touchscreen, maar bedien je via handgebaren. De nieuwe Google-thermostaat gaat zo’n 110 euro kosten en is daarmee flink goedkoper dan het huidige assortiment. Je zou de nieuwe Nest-thermostaat dus via handgebaren gaan bedienen. Op die manier kun je bijvoorbeeld met je handen zwaaien om door instellingenmenu’s te navigeren, of de temperatuur bedienen. Uiteraard kun je ook tegen de Nest-thermostaat praten via de Google Assistent.

→ Lees verder over de goedkopere Google Nest-thermostaat

CoronaMelder-app vanaf nu landelijk te gebruiken

Vanaf 10 oktober om 15:00 uur is de CoronaMelder landelijk in gebruik. De app waarschuwt mensen die in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. De app is een middel in de strijd tegen corona en maakt het bron- en contactonderzoek een stuk eenvoudiger.

→ Lees verder over de komst van de CoronaMelder

‘OxygenOs 11 binnenkort beschikbaar voor gebruikers van de OnePlus 8-serie’

OnePlus maakt zich op voor de lancering van de OnePlus 8T op 14 oktober. En dat is niet het enige om naar uit te kijken. Gebruikers van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro kunnen zich namelijk verheugen op de komst van OxygenOS 11 op basis van Android 11. De belangrijkste ontwikkeling van Oxygen OS 11 is het nieuwe frisse uiterlijk, wat beter te bedienen is met één hand. Daarnaast zijn er ook (kleinere) nieuwigheden.

→ Lees verder over de OxgenOS 11 update

Video van de week: Google Nest Audio review