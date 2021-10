Het beste Android-nieuws: Samsung-evenement en Xiaomi 11T (Pro) nu te koop

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van het belangrijkste Android-nieuws praten we je weer helemaal bij.

Samsung heeft een tweede Unpacked-evenement aangekondigd voor dit jaar. Op woensdag 20 oktober gaan we weer allerlei nieuwe aankondigingen zien. Vanaf 16.00 Nederlandse tijd kun je via een livestream het digitale evenement bijwonen. Dat kan onder andere via YouTube en de Samsung-website. Handig, want zo kun je de stream makkelijk bekijken op een groter scherm via een Chromecast of Android TV.

We gaan er vanuit dat Samsung het moment aanpakt om de Galaxy S21 FE te presenteren, al zeggen andere berichten dat dit toestel opnieuw is uitgesteld.

De Chromecast met Google TV, die officieel niet in Nederland is uitgebracht, is nu te koop bij Ziggo. De televisie-aanbieder verkoopt de hdmi-dongle op zijn website voor 79,95 euro, zo schrijft Tweakers. Bij andere Nederlandse webwinkels betaal je ongeveer hetzelfde bedrag voor de meest recente Chromecast.

Met de Chromecast met Google TV kun je televisie kijken via de Ziggo GO TV-app. Deze applicatie is via de Play Store op het apparaatje te installeren en vraagt om een televisie-abonnement van Ziggo.

De geruchtenmolen rondom de Samsung Galaxy S21 FE draait al een aantal maanden op volle toeren. Al langere tijd is het vooral de vraag of en wanneer Samsung de smartphone aankondigt. Eventjes leek het erop dat dit volgende week zou gebeuren, tijdens het Unpacked 2021 Part 2-event van Samsung, maar niets lijkt minder waar.

Volgens de bekende telecominsider Jon Prosser wordt de S21 FE pas in januari onthuld. Hij heeft het over een aankondiging op 11 januari, wat zou betekenen dat we nog wel eventjes op de telefoon moeten wachten.

De website Carphone Warehouse heeft het officiële marketingmateriaal van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro gelekt. Daardoor weten we nu vrijwel alles over de nieuwe smartphones. Zo voorziet Google de Pixel 6 vijf jaar lang van updates. Het gaat daarbij waarschijnlijk wel alleen om beveiligingsupdates, bedoeld om hackers buiten de deur te houden. Google zegt namelijk niet dat de Pixel 6 ook vijf nieuwe versies van Android ontvangt. Vermoedelijk zijn dat er dus wat minder.

De door Google zelf ontworpen Tensor-chip zou 80 procent sneller zijn dan de processor in de Google Pixel 5.

Xiaomi kondigde onlangs twee nieuwe high-end toestellen aan in de vorm van de Xiaomi 11T en Xiaomi 11T Pro. Het heeft precies een maand geduurd, maar beide toestellen liggen nu in de (digitale) winkelschappen. De 11T is de meest betaalbare van het duo en heeft een adviesprijs van 549 euro. De Xiaomi 11T Pro begint bij 649 euro, maar biedt op verschillende punten betere specificaties.

Voor de instapprijs van 549 euro koop je het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Een micro-sd-kaartslot is trouwens niet aanwezig. Wel bestaat er een duurder model met meer opslag. Deze 256GB-variant kost 599 euro.

