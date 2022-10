Een belangrijke verbetering voor de Samsung S23 (Android-nieuws #41)

Een gerucht over de Samsung Galaxy S23, Motorola introduceert de Moto G72 en een nieuw Android-virus duikt op. Dit en meer in het Android-nieuwsoverzicht van deze week.

De Samsung Galaxy S23 laat nog maanden op zich wachten, maar dat weerhoudt smartphone-insiders er niet van om nieuwe informatie te delen. De bekende lekker Digital Chat Station heeft op Weibo (een Chinees sociaal netwerk) nieuwe details geplaatst. Samsung zou de Galaxy S23 namelijk voorzien van een grotere accu.

De accu zou een capaciteit hebben van 3900 mAh, wat iets groter is dan de batterij van de Galaxy S22 (3700 mAh). Hoewel de accu groter wordt, krijgt de S23 opnieuw een scherm van 6,1 inch. Samsung zou er echter voor kiezen om de behuizing ietsjes langer en breder te maken.

Het nieuwe RatMilad-virus kan stiekem de microfoon van telefoons activeren en zo slachtoffers afluisteren. De malware wordt verspreid via neppe Android-apps. Wanneer het malwarevirus op de telefoon van het slachtoffer staat, kan het de contactenlijst en belgeschiedenis bekijken. Ook kan RatMilad sms’jes lezen en gps-gegevens opvragen.

Op die manier zijn de kwaadwillenden achter het virus op de hoogte van de locatie(s) van het toestel. Zodra RatMilad helemaal in de telefoon van het slachtoffer is genesteld kan het virus ook bestanden verwijderen en stelen. De malware kan zelfs app-rechten aanpassen.

Het is zover: de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn vanaf nu in Nederland te koop. De smartphones hebben een adviesprijs van respectievelijk 649 en 899 euro en verschijnen in verschillende kleurtjes. De toestellen volgen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro van vorig jaar op en draaien het nieuwe Android 13.

De nieuwe Pixel-telefoons zijn bij een aantal (web)winkels te vinden. Zo kun je ze bestellen bij Google zelf, maar is het wellicht interessanter om dit bij Belsimpel te doen. De webshop geeft namelijk 75 (Pixel 7) of 100 euro (Pixel 7 Pro) cashback als je op tijd een bestelling plaatst.

De Motorola Moto G72 is zojuist officieel aangekondigd. De smartphone, die de afgelopen weken al opdook in geruchten, is medio november in Nederland te koop voor 299 euro. Daarmee valt het toestel qua prijs tussen de Moto G62 en Moto G82. De nieuwe Moto-telefoon valt vooral op door de 108 megapixel-camera achterop.

Deze camera heeft een erg hoge resolutie, maar combineert pixels om tot betere foto’s te komen. In de praktijk leg je daardoor 12 megapixel-plaatjes vast. Het is echter ook mogelijk om kiekjes in de volledige 108 megapixel te maken. Het scherm van de Moto G72 is 6,6 inch-groot en heeft een oled-paneel.

We hebben er even op moeten wachten, maar het hoge woord is eruit. Nog deze maand begint Samsung met de officiële uitrol van Android 13 voor de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op een ontwikkelaarsconferentie die deze week plaatsvond.

In sommige landen konden gebruikers al eerder aan de slag met testversies van de nieuwste Android-versie, maar hier is dat niet het geval. In welke landen de Zuid-Koreaanse fabrikant begint met de uitrol is nog wel de vraag.

