OnePlus Open en Samsung-updates (Android-nieuws #41 2023)

De OnePlus Open is bijna volledig gelekt en Samsung overweegt langer updates uit te brengen. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Duitse en doorgaans goed ingevoerde website WinFuture heeft officiële afbeeldingen van de OnePlus Open gepubliceerd, nog voordat de smartphone officieel is gepresenteerd. De plaatjes laten het opvouwbare toestel in vol ornaat zien. De OnePlus Open vouwt open tot een kleine tablet en is daarmee een concurrent voor de Samsung Galaxy Z Fold 5.

Uitgeklapt heeft de OnePlus Open een 7,8 inch-oled-scherm met een hoge 2K-resolutie. De ververssnelheid ligt op 120Hz, waardoor beelden en animaties erg vloeiend worden getoond. Ook het ‘normale’ scherm aan de buitenkant, dat volgens de bron 6,31 inch groot is, heeft een hoge ververssnelheid en resolutie.

Google werkt aan een opvolger voor de relatief betaalbare Pixel 7a. De bekende en betrouwbare smartphone-insider OnLeaks heeft in samenwerking met website Smartprix de eerste renders van de Pixel 8a online gezet. De beelden laten zien dat het toestel een nieuw design krijgt.

Het ontwerp lijkt – zoals we hadden verwacht – op dat van de nieuwe Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De 8a heeft een behuizing met afgeronde hoeken. De Pixel 7a had juist een wat hoekiger ontwerp, net als de duurdere Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Ook de bekende camerabalk achterop keert weer terug. Dit is een herkenbaar designelement van recente Google-smartphones.

Tot vorige week bood Samsung het beste updatebeleid van alle Android-fabrikanten. De meeste smartphones en tablets van het bedrijf kunnen rekenen op vier grote updates van het besturingssysteem en vijf jaar lang beveiligingsupdates. We noemden Samsung daarom ook wel de Android-koning.

De markt staat echter niet stil. Toen Google vorige week de Pixel 8 en Pixel 8 Pro aankondigde, presenteerde de zoekgigant ook vol trots zijn verbeterde updatebeleid. De nieuwe smartphones mogen rekenen op maar liefst zeven nieuwe versies van Android én zeven jaar beveiligingspatches die hackers buiten de deur houden.

Onlangs kondigde Samsung al de Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus aan. Dat zijn voordeligere versies van de dure Tab S9-tablets, maar goedkoop kun je ze zeker niet noemen. Voor de kleinere beurs lanceert Samsung nu de Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus. Dat zijn echte budgettablets met bescheiden specificaties. Ze volgen de Galaxy Tab A8 op, die in slechts één maat (10,5 inch) verscheen.

De gewone Galaxy Tab A9 heeft een kleiner 8,7 inch-lcd-scherm met een resolutie van 1340 bij 800 pixels. De ververssnelheid bedraagt slechts 60Hz, waardoor het beeld een beetje kan haperen als je door je sociale media scrolt. Een MediaTek Helio G99-chip zorgt voor voldoende kracht als je geen loodzware games probeert te spelen.

Meta – het bedrijf achter WhatsApp – staat bekend om het uitgebreid testen van functies voordat deze in de officiële berichten-app verschijnen. Dat doen ze door middel van bètatesters. Dit zijn gebruikers die instemmen om experimentele functies te testen, ondanks dat ze niet altijd goed functioneren.

Website WABetaInfo focust zich volledig op deze nieuwe bètafuncties en spotte deze week nieuwe functionaliteiten die we in de toekomst in WhatsApp zullen zien. Sommige functies rollen nu al uit naar gebruikers, terwijl anderen nog even op zich laten wachten. Wij zetten vijf WhatsApp-ontwikkelingen voor je op een rij.

