Xiaomi 15T Pro komt goed uit de test en meer (Android-nieuws #41)

Meerdere reviews, nieuwe AI-ontwikkelingen en een vergelijking tussen Samsung en iPhone. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De upgrade van de originele Google Pixel Fold naar de Pixel 9 Pro Fold was enorm. De telefoon had een compleet nieuw ontwerp met betere afmetingen, een snellere chip, grotere batterij en hij voelde over het algemeen stukken degelijker aan. Met de komst van de Pixel 10 Pro Fold zijn de verbeteringen minder opvallend.

Komt dat omdat de upgrades vooral binnenin zitten of is er gewoon niet zoveel verandert aan de telefoon? Goed om te weten voordat je hem in huis haalt, want met een adviesprijs van minstens 1899 euro is de 10 Pro Fold geen kleine aankoop. Laten we de vouwtelefoon onder de loep nemen in deze Google Pixel 10 Pro Fold review.

→ Dit is wat we van de Pixel 10 Pro Fold vinden

Na een testperiode in de Verenigde Staten, is AI Mode van Google nu klaar voor de rest van de wereld. Ook in Nederland kun je vanaf deze week je zoekopdrachten compleet met AI laten uitvoeren. Je krijgt dan geen lijst met linkjes meer, maar enkel een samenvatting van Gemini.

In de Google-app tik je op AI Mode om deze nieuwe zoekmethode te gebruiken. Je vindt AI Mode ook in de webbrowser als je zoekt via Google. In AI Mode geef je een zoekopdracht zoals je gewend bent, maar dan met complexere vragen waar onderzoek voor nodig is.

→ Bekijk hoe het werkt en wanneer het komt

Niet iedereen wil een knoeperd van een smartphone. Een kleiner exemplaar ligt lekkerder in de hand en glijdt gemakkelijker in een strakke spijkerbroek. Klein is natuurlijk wel relatief tegenwoordig, want telefoons onder de 6 inch zijn amper meer verkrijgbaar.

In dit artikel vergelijken we de twee populairste ‘compacte’ toestellen van dit moment: de Samsung Galaxy S25 vs de iPhone 17. Welke past het best bij jouw wensen?

→ Lees welke van de twee telefoons er als beste uit de test komt

Zodra de blaadjes van de bomen dwarrelen, komt Xiaomi steevast met twee nieuwe smartphones in zijn T-serie. Ze zijn bedoeld voor prijsbewuste consumenten die toch een snelle en goed uitgeruste telefoon willen. Dit jaar zijn dat de Xiaomi 15T (649 euro) en het toestel waar we in deze review naar kijken: de Xiaomi 15T Pro.

Met een adviesprijs van 799 euro is hij zeker niet goedkoop, maar wel voordeliger dan de meeste high-end smartphone. Op papier zien de specificaties er erg goed uit. Is dit een echte flagship killer?

→ Dit vinden we van de Xiaomi 15T Pro

Geen luisterinspiratie? Of juist op zoek naar specifieke muziek? Binnenkort ga je daarvoor naar de ChatGPT-app, want daar wordt Spotify aan toegevoegd.

Voor allerlei situaties is het handig om ChatGPT te raadplegen en binnenkort ook zeker op muzikaal vlak. Want zowel Premium-gebruikers als mensen met een gratis Spotify-account kunnen ChatGPT straks persoonlijke muziekaanbevelingen laten doen. De functie verschijnt niet direct in Nederland, maar we weten al wel hoe het gaat werken.

→ Kijk hoe jij dit straks gaat gebruiken