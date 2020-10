Android-nieuws #42: OnePlus 8T officieel, onze review en meer

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

OnePlus 8T officieel: beter én goedkoper dan de OnePlus 8

De OnePlus 8T is nu vooraf te bestellen en vanaf 20 oktober te koop via OnePlus, Belsimpel, Coolblue, Amazon en T-Mobile. Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag kost 599 euro en is verkrijgbaar in het groen of zilver. Een uitvoering met 12GB/256GB werk- en opslaggeheugen kost 699 euro en komt alleen in het groen. De OnePlus 8T is op meerdere punten beter dan dan zijn voorganger, de OnePlus 8. Zo is de verversingssnelheid van het scherm verhoogd van 90Hz naar 120Hz, wat vloeiendere beelden oplevert.

Google herkent nu liedjes door te neuriën of fluiten

Heb je een liedje in je hoofd zitten, maar weet je de songtekst niet en ook niet wie de artiest is? Vanaf nu kun je de melodie fluiten of neuriën, waarna Google z’n best doet om het juiste nummer te vinden. De functie werkt per direct, ook in het Nederlands. Het is een kwestie van de Google Assistent activeren met het commando: “He Google? Welk nummer is dit?”. Vervolgens moet je tien tot vijftien seconden fluiten of neuriën, waarna Google verschillende suggesties geeft. Klik op één van die suggesties voor meer informatie en om te checken of dat inderdaad het nummer is wat je bedoelde.

De 3 beste Android-alternatieven voor de iPhone 12

Apple presenteerde de iPhone 12 officieel op 13 oktober en brengt ‘m in twee modellen uit, met schermen van 5,4 en 6,1 inch. Het Mini-model kost minimaal 809 euro en voor de reguliere versie betaal je minstens 909 euro. Dat is natuurlijk veel geld voor een smartphone. Neig je naar de iPhone 12 (6,1 inch) maar wil je weten welke alternatieven er zijn van fabrikanten van Android-smartphones? Aan keuze geen gebrek in dit prijssegment. We lichten drie modellen uit, allen voorzien van functies die de iPhone 12 mist.

‘Samsung Galaxy S21-aankondiging is in januari’

Een nieuw gerucht weet het zeker: de Samsung Galaxy S21-serie wordt in januari 2021 onthuld. In voorgaande jaren koos Samsung voor een onthulling in februari en een release in maart, maar met de Galaxy S21 gaat het anders. Waarom kiest Samsung voor een vroegere release? Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken. Zo zou het kunnen dat het bedrijf nog even van de afwezigheid van een Huawei-vlaggenschip wil profiteren. Daarnaast creëert Samsung met een onthulling in januari wat ruimte tussen de Galaxy S21-bekendmaking en de uiteindelijke Fan Edition.

OnePlus voorziet haar smartphones doorgaans vrij snel van een nieuwe Android-versie. Toch was het onduidelijk wanneer de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro de update naar versie 11 zouden krijgen. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat het niet al te lang meer duurt. In december werkt OnePlus deze toestellen bij naar de nieuwste versie van het besturingssysteem: Android 11. OxygenOS 11 heeft een nieuwe design en is een stuk gebruiksvriendelijker dan voorheen. Een belangrijke nieuwe feature is het Always On-Display, waarmee de tijd en je notificaties altijd zichtbaar zijn.

Video van de week: OnePlus 8T review