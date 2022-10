Grote update voor de Chromecast met Google TV (Android-nieuws #42)

De Chromecast met Google TV krijgt een grote update en SkyShowtime komt bijna naar Nederland. Dit en meer in het Android-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Android 12-update voor de Chromecast met Google TV heeft behoorlijk lang op zich laten wachten, maar is nu officieel uitgebracht. De nieuwe software is beschikbaar voor de 4K-versie van de Chromecast, die twee jaar geleden werd uitgebracht.

De verschillen tussen Android 10 en 12 zijn op de Chromecast niet groot, maar er zijn natuurlijk wel een aantal vernieuwingen. Zo is er een handige privacyfunctie toegevoegd, waardoor je een bolletje in beeld ziet als de microfoon van de afstandsbediening wordt gebruikt.

→ Android 12-update voor de Chromecast met Google TV

De vernieuwingen in Samsungs S-lijn zijn de laatste tijd dun bezaaid. Gelekte specificaties van de Samsung Galaxy S23 suggereren dat daar volgend jaar geen verandering in komt. De door smartphone-insider Yogesh Brar gedeelde informatie laat zien dat het toestel sterk op de Galaxy S22 lijkt.

De S23 krijgt opnieuw een 6,1 inch-oled-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De verversingssnelheid bedraagt 120Hz. Gelukkig krijgt de S23 wél een iets grotere accu. De capaciteit zou 3900 mAh bedragen. De S22 had slechts 3700 mAh aan boord. De oplaadsnelheid blift hetzelfde: 25 Watt.

→ Dit zijn de gelekte specificaties van de Samsung Galaxy S23

De nieuwe streamingdienst SkyShowtime, die vanaf volgende week dinsdag (25 oktober) in Nederland beschikbaar is, gaat 6,99 euro per maand kosten. Dat maakt de dienst bekend via een persbericht. SkyShowtime onthulde al een tijdje geleden bekend naar Nederland te komen.

Het is overigens onbekend of er bij de lancering nog een actie geldt. HBO Max, dat ook sinds dit jaar in Nederland actief is, gaf klanten de eerste weken een ‘levenslange’ korting van 50 procent. Mogelijk heeft SkyShowtime voor de Nederlandse release een vergelijkbare actie in petto, maar hier is (nog) niets over bekend.

→ Prijs van SkyShowtime is bekend

→ SkyShowtime: 5 vragen over de streamingdienst beantwoord

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google heeft Android 13 Go aangekondigd. De nieuwe software is uitgerust met een aangepast design, gebaseerd op Material You. Dat werd geïntroduceerd met Android 12 en komt dus nu naar de lichte versie van het bekende besturingssysteem.

Dat betekent onder andere dat accentkleuren worden gebaseerd op de ingestelde achtergrond. Die kleuren zie je onder andere terug in het snelle instellingen-menu, notificaties en op andere plekken. Wel ben je als Android Go-gebruiker beperkt tot het kiezen van vier kleurprofielen, waar dat er in Android 13 inmiddels 16 zijn.

→ Dit is het nieuwe Android 13 Go

De Nokia Streaming Stick 800 lijkt in veel opzichten op recente Chromecasts, draait op Android TV en wordt geleverd met een afstandsbediening. Op de afstandsbediening zitten naast de gebruikelijke bedieningsknoppen ook knopjes om YouTube, Netflix, Amazon Prime Video en Disney Plus te starten.

Ook is er een Google Assistent-button om de digitale assistent te activeren en je kan met één druk naar de Play Store. Daar vind je de apps die voor Android TV beschikbaar zijn. Een geinig detail is is dat de knoppen van de afstandsbediening verlicht zijn. Kijk je graag in het donker naar films en series, dan is de Nokia Streaming Stick 800 hierdoor makkelijker te bedienen.

→ Lees meer over de Nokia Streaming Stick 800