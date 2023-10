OnePlus Open en dit is nieuw in WhatsApp (Android-nieuws #42 2023)

OnePlus onthult zijn eerste opvouwbare smartphone en WhatsApp krijgt nieuwe functies. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

WhatsApp laat je binnenkort twee accounts op één apparaat gebruiken. Daarmee hoef je niet langer twee telefoons mee te nemen om te appen vanaf twee accounts. Handig voor bijvoorbeeld je werk- en privénummers. Om twee accounts op WhatsApp te gebruiken, heb je twee (e-)sim-kaarten nodig.

Je kunt anders ook een tweede toestel gebruiken voor de verificatie van het tweede telefoonnummer, waarna beide nummers werken op één telefoon en in één app. Via die versie schakel je met een pop-up-menu over tussen de accounts.

Er gingen al jaren geruchten dat OnePlus een vouwbare smartphone uit zou brengen en nu is het eindelijk zover. Vandaag kondigt het Chinese bedrijf de OnePlus Open officieel aan. Er verschijnt in Nederland slechts één variant. De adviesprijs bedraagt 1799 euro.

De OnePlus Open draait net als de Samsung Galaxy Z Fold 5 op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Bij de schermen zien we belangrijke verschillen. Het buitenste display van de ‘Open’ is met 6,31 inch iets groter en heeft dezelfde beeldverhouding als veel niet-vouwbare telefoons. OnePlus wil dat je het dichtgeklapte toestel echt als een normale smartphone kunt gebruiken.

Nog een paar maandjes wachten en dan is het zover. De lancering van de Samsung Galaxy S24-smartphones vindt waarschijnlijk plaatst in het begin van 2024. De afgelopen maanden verzamelden we een hoop info over de smartphones, waaronder het ontwerp van de Galaxy S24 Plus. Nu weten we ook de verschillende kleuren.

Ross Young verklapt de tot voorheen nog onbekende kleuren. De S24-serie, dus de S24, S24 Plus en S24 Ultra verschijnen in vier kleuren: zwart, grijs, violet en geel. Daarmee lijkt er voor ieder wat wils, want wie graag voor een onopvallende kleur kiest, kan bij zwart of grijs terecht.

De aankomende Xiaomi 14-toestellen zijn niet meer voorzien van de bekende MIUI-softwarelaag, maar draaien op het nieuwe HyperOS. De nieuwe software gaan we niet alleen zien op hun smartphones of tablets, maar ook op andere apparaten van Xiaomi. Volgens het bedrijf wordt de nieuwe software op apparaten in meer dan 200 productcategorieën gebruikt.

MIUI moet uiteindelijk helemaal verdwijnen op apparaten, al gaat dit natuurlijk geleidelijk. Er wordt al sinds 2017 gewerkt aan het nieuwe systeem dat gebaseerd is op een combinatie van het bekende Android en het zelfontwikkelde Vela-systeem.

YouTube is constant druk met het verbeteren van de videodienst. Vorig jaar kreeg de app bijvoorbeeld nog een fris ontwerp, dat de besturing duidelijker moest maken. De komende tijd rolt YouTube wel dertig nieuwe functies uit, die voor nog meer gebruikersgemak zorgen.

Het is je vast weleens overkomen: het geluid bij een video klinkt plots veel harder dan bij de vorige, waardoor je uit je stoel opveert. Dankzij ‘Stable volume’ is dat verleden tijd. Deze functie egaliseert het volume, waardoor alle video’s even hard klinken.

