OnePlus Android 16 en Pixel 10 Pro Fold ontploft (Android-nieuws #42)

OnePlus kondigt zijn Android 16-updates aan en Googles Pixel 10 Pro Fold ontploft. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Gaat de Samsung Galaxy S25 Edge de geschiedenis in als een enorme flop? Volgens de digitale Koreaanse krant Newspim zijn er slechts 1,31 miljoen exemplaren verkocht van het extra dunne toestel. Van de drie overige Galaxy S25-smartphones gingen er in totaal ruim 25 miljoen over de toonbank.

De verkoopcijfers zijn zó beroerd dat Samsung de release van zijn opvolger, de Galaxy S26 Edge, zou hebben gecanceld. We houden een slag om de arm, want om een nieuw product al na één generatie aan de kant te schuiven is best vreemd. Bovendien lijkt het dunne toestel van Apple, de iPhone Air, het wel heel redelijk te doen.

Het moment waar iedereen op wacht tijdens de video’s van JerryRigEverything, is de buigtest. Voorheen gingen hier al verschillende smartphones aan onder, zoals de eerste twee Pixel Folds. Bij die toestellen kwam het door de plaatsing van de antennes. Dit zijn plastic uitsparingen die zwakke punten vormen in het aluminium frame. Op de Pixel 10 Pro Fold lijkt Google er niets aan veranderd te hebben.

En dus, compleet zoals verwacht, breekt Zack de Pixel 10 Pro Fold gemakkelijk doormidden. Waar hij echter niet op had gerekend, was dat de batterij hierdoor kortsluiting zou maken, met een snelle ontlading van alle opgeslagen energie als gevolg. Oftewel: de smartphone is ontploft.

Heb je een OnePlus-telefoon in je broekzak? Dan is de aankondiging van OxygenOS 16 je deze week waarschijnlijk niet ontgaan. Het is de fabrikant haar eigen schil voor Android 16 en komt met verschillende vernieuwingen in onder meet ontwerp, AI en fotografie.

In tegenstelling tot sommige andere fabrikanten maakt OnePlus nu bekend wanneer en welke telefoons de Android 16-update krijgen. Weet wel de tijdlijn als algemene planning wordt gezien. Omdat OxygenOS 16 in batches verschijnt per telefoon, kan het voorkomen dat jij de nieuwe software iets later op je telefoon krijgt.

Het is alweer een tijdje geleden dat YouTube een redesign kreeg. Heb jij de veranderingen nog niet gespot, dan kun je de volgende designverbeteringen en features zeer snel verwachten. Met de update hoopt YouTube jou een ‘cleanere’ en meer gefocuste kijkervaring te bieden.

Zo zijn de icoontjes transparanter gemaakt, waardoor ze voor minder afleiding moeten zorgen terwijl je video’s kijkt. Het zoeken binnen een video in de YouTube-app zou daarnaast verbeterd moeten zijn. Het dubbeltikken of -klikken in een video om voor- of achteruit te spoelen moet straks gestroomlijnder aanvoelen omdat het de kijkervaring minder beïnvloedt.

De Samsung Galaxy A52s gaat al een tijdje mee. Het toestel verscheen in september 2021 in Nederland en is dus alweer ruim vier jaar oud. Samsung vindt de smartphone nu té oud, want het bedrijf heeft ‘m weggehaald van de officiële updatepagina. Dat betekent dat de A52s geen software-updates meer krijgt.

De A52s lanceerde in 2021 met Android 11 en is later voorzien van upgrades naar Android 12, 13 en 14. Android-versie 15, dat meer dan een jaar geleden is uitgebracht, is helaas nooit voor de Galaxy A52s verschenen. Wel heeft het toestel van Samsung al die tijd netjes (en regelmatig) beveiligingspatches gehad.

