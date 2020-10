Android-nieuws #43: Samsung Galaxy S21-renders, OnePlus 9 en meer

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

‘Renders tonen Samsung Galaxy S21 met nieuw camera-eiland’

De betrouwbare lekker OnLeaks toont ons nu al een blik op het nieuwe toptoestel van Samsung. Gezien zijn reputatie lijkt het zeer waarschijnlijk dat deze renders een goed beeld geven van de Samsung Galaxy S21. Aan de voorkant van het toestel is op het eerste gezicht weinig veranderd ten opzichte van de Galaxy S20. Het scherm neemt vrijwel de gehele voorkant in beslag. De renders van de Samsung Galaxy S21 laten ook een nieuw camera-eiland zien op de achterkant. Dat zit nu volledig in de hoek en vouwt om de rand van het toestel heen. De smartphone krijgt drie camera’s.

Huawei Mate 40 Pro officieel: watervalscherm en supersnel opladen

De Huawei Mate 40 Pro is het nieuwe paradepaardje van de Chinese fabrikant. Het toestel is uitgerust met de eigen Kirin 9000-chip met geïntegreerde 5G-ondersteuning. De chip is gemaakt op het vijf nanometer-procedé, waardoor ‘ie ook erg efficiënt omgaat met energie. Daarnaast is er 8GB RAM aan boord en 256GB opslag. Het scherm is 6,76 inch groot en heeft een hoge resolutie van 2772 bij 1344 pixels. Het gaat om een gebogen oled-display met scherp afgeronde randen. Die maken een hoek van 88 graden, waardoor het ook wel ‘watervalscherm’ wordt genoemd. De ververssnelheid is 90Hz, waardoor het scherm soepel aanvoelt.

Google heeft een tiental vernieuwingen aangekondigd voor slimme displays, waaronder de Nest Hub en Nest Hub Max. Zo biedt de update de mogelijkheid om een donker thema te gebruiken op de schermen. Google noemt dat dit vooral goed is voor gebruik in het donker, omdat er minder licht van het display uitstraalt. Zo’n donkere modus wordt op smartphones al tijden gebruikt. Activeren kan automatisch op basis van zonsopkomst en -ondergang. Tot slot is in te schakelen dat het thema verandert op basis van het omgevingslicht.

Samsung Galaxy S20 FE review: de goedkopere S20 is uitstekend

Samsung bracht onlangs de Galaxy S20 FE uit, nadat het bedrijf begin dit jaar de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra introduceerde. De ‘Fan Edition’ is er voor mensen die de normale S20-telefoons te duur vinden, maar niet te veel willen inleveren op de features die deze toestellen zo interessant maken. Android Planet heeft het toestel getest en in deze review lees je of de smartphone de moeite waard is en waar Samsung op heeft moeten bezuinigen.

Gerucht: OnePlus 9 verschijnt volgend jaar eerder dan verwacht

OnePlus zou van plan zijn om zijn nieuwste smartphone, de OnePlus 9, volgend jaar al in maart uit te brengen. Het nieuws is opvallend, omdat OnePlus er doorgaans voor kiest om zijn nieuwste toestellen in mei aan te kondigen. Dit jaar week de fabrikant hier al iets van af, door de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro tijdens een online event in april te onthullen. De opvolger van deze toestellen zou volgens het nieuwste gerucht dus nog een maand eerder verschijnen. OnePlus kan voor een vroegere release kiezen om beter te kunnen concurreren met de Galaxy S21 (of S30), die naar verluidt ook eerder dan verwacht verschijnt.

