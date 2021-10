Het beste Android-nieuws: Amazon’s Chromecast-concurrent en Moto G200

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie.

Het Duitse TechnikNews zegt over specificaties van de Motorola Moto G200 te beschikken. De website heeft doorgaans betrouwbare informatie en wist in het verleden ook andere Motorola-smartphone te lekken. De Moto G200 zou de codenaam ‘Yukon / Xpeng’ dragen en in november worden uitgebracht. Zijn voorganger, de Moto G100, werd dit jaar in maart gepresenteerd. Het nieuwe Motorola-vlaggenschip zou aangedreven worden door een Snapdragon 888-processor, één van de snelste mobiele chips van dit moment. Daarnaast is vermoedelijk 8GB aan werkgeheugen aanwezig, maar de hoeveelheid opslagruimte is nog onduidelijk.

→ Lees verder over de gelekte specificaties van de Motorola Moto G200

Amazon Nederland maakt bekend dat over drie weken nieuwe streamingdongles in Nederland worden uitgebracht. Het gaat om de Fire TV Stick (Internationale versie), die voor het eerst officieel in ons land verschijnt. Om dit te ‘vieren’, is het startscherm van de hdmi-dongle nu ook in Nederlands te gebruiken. Dit geldt ook voor de duurdere Fire TV Stick 4K Max (Internationale versie). Dit apparaatje biedt – zoals de naam al verklapt – ondersteuning voor 4K-beelden, en kan ook overweg met hdr10+. Het instapmodel, dat simpelweg de Fire TV Stick heet, kan streamen in maximaal 1080p. Heb je een 4k-tv, dan kun je hierdoor films en series niet in de hoogste resolutie kijken.

→ Lees verder over de Amazon Fire TV Stick (4K Max) release in Nederland

Onze Google Pixel 6 Pro is gisteren afgeleverd in Duitsland, omdat Google zelf geen smartphones verkoopt in Nederland. Wil je dus aan de slag met de Pixel 6 Pro of normale Google Pixel 6, dan zul je die via een (makkelijke) omweg moeten kopen. De Google Pixel 6 Pro is het nieuwste vlaggenschip van de zoekgigant en net binnen op de redactie van Android Planet. We hebben inmiddels een aantal uurtjes met de smartphone kunnen spelen en dit zijn onze eerste indrukken.

→ Lees verder in onze Google Pixel 6 Pro preview

Over een paar maanden presenteert Samsung de Galaxy S22-serie. Twee van de drie smartphones krijgen volgens de bekende lekker Ice Universe een wel erg herkenbaar ontwerp. Het design van de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus zou namelijk sterk lijken op dat van de iPhone 13. Deze insider heeft het vaak bij het rechte eind, dus we nemen dit gerucht zeker serieus. Samsung zal geen notch toevoegen aan de Galaxy S22. Wel krijgen de genoemde modellen een volledig vlak display. Daarnaast zou Samsung de schermranden net als Apple helemaal symmetrisch maken. Ze zijn dus aan alle kanten even groot. De Samsung Galaxy S21 heeft aan de onderkant nog een iets dikkere rand, een zogenaamde ‘kin’.

→ Lees verder over het iPhone 13-achtige design van de Samsung S22

Opvouwbare smartphones worden steeds populairder en ook Android-tablets zijn volop in gebruik. Google beseft zich dit maar al te goed en komt begin 2022 met een nieuwe, aangepaste versie van het besturingssysteem: Android 12L. Het huidige Android 12 werkt prima op grote schermen, maar biedt geen extra functionaliteit. Daar komt met Android 12L verandering in. De verbeteringen in Android 12L zijn direct op het startscherm zichtbaar. In de software staat een interface met twee kolommen centraal. Het grote scherm wordt als het ware ‘in tweeën gedeeld’. Hierdoor worden bijvoorbeeld de instellingen en notificaties in het dropdown-paneel naast elkaar weergegeven.

→ Lees verder over Android 12L voor opvouwbare smartphones

Video van de week: Google Maps traag? Zo los je het op