Samsung Android 13-updates en SkyShowtime (Android-nieuws #43)

Samsung brengt grote Android-updates uit, SkyShowtime is nu beschikbaar in Nederland en de Motorola Razr 2022. Dit en meer in het Android-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het vermeende updateschema voor Android 13 met One UI 5 van Samsung is uitgelekt. Daarin is te zien welke toestellen nog dit jaar kunnen genieten van de software-upgrade en welke toestellen volgend jaar aan de beurt zijn. One UI 5 is de nieuwste versie van Samsung’s schil en speciaal ontworpen voor Android 13.

Na de software-update krijg je automatisch One UI 5 en met de skin komen aanpassingen aan het ontwerp, meer functies en snellere animaties. De basis-iconen op je homescreen zijn een tikkeltje anders dan bij Android 12 en er is een groter aanbod aan persoonlijke instellingen. Zo pas je widgets aan naar de kleur en stijl van je achtergrond.

→ Deze Samsung-smartphones krijgen een Android 13-update

SkyShowtime is officieel gelanceerd in Nederland. De streamingdienst heeft een maandprijs van 6,99 euro en is daarmee goedkoper dan Netflix, maar wel duurder dan bijvoorbeeld Amazon Prime Video. Als je je via de site aanmeldt, krijg je levenslang 50 procent korting. Je betaalt dan dus 3,49 euro per maand. De aanbieding geldt tot 6 december 2022.

Op SkyShowtime zijn populaire titels als Dexter, Halo, Yellowstone, The First Lady en de Star Trek-series te vinden, alsmede films als The Lost City, Jurassic World en A Quite Place. Ook kun je kijken naar het aanbod van tv-zenders MTV, Nickelodeon en Showtime zelf.

→ SkyShowtime nu beschikbaar in Nederland

→ Lees de (voorlopige) review van SkyShowtime

→ Dit zijn de tofste titels op SkyShowtime

De Motorola Razr 2022 verschijnt nu in Nederland, nadat het apparaat eerder in China werd aangekondigd. De opvouwbare smartphone heeft een stevig prijskaartje van 1199 euro en is volgens Motorola per direct verkrijgbaar. De Razr 2022 is een concurrent voor de Samsung Galaxy Z Flip 4, die een adviesprijs heeft van 1099 euro (maar wel minder opslag biedt). De telefoon verschijnt enkel in een matzwarte kleur.

Vergelijk je de Motorola Razr 2022 met zijn voorgangers – de Razr 5G en Razr 2019 – dan is de nieuwste telefoon veel moderner ontworpen en krachtiger. Het opvouwbare scherm, dat je verticaal open- en dichtklapt om de smartphone compacter te maken, is 6,7 inch groot en randloos.

→ Dit is de opvouwbare Motorola Razr 2022

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Anno 2022 zien we nog maar weinig écht compacte Android-toestellen, maar daar zou Sony verandering in willen brengen. Volgens een gerucht werkt de fabrikant aan de zogeheten Xperia Ace 4. De meest opvallende feature van deze telefoon is zonder twijfel het 5,5 inch-oled-scherm, waarmee ‘ie veel compacter is dan andere toestellen.

De meeste smartphones die nu verschijnen hebben een scherm van 6,5 inch of zelfs groter en 5,5 inch-telefoons zien we nog maar zelden. Volgens het gerucht heeft het scherm van de Sony Xperia Ace 4 een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en beeldverhouding van 21 bij 9. Door dat laatste is het display iets langer dan je gewend bent.

→ Erg compacte Sony-smartphone op komst

De One UI 5-update, die is gebaseerd op Android 13, werd al een tijdje getest en komt nu officieel naar de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. Daarmee is Samsung relatief snel met de Android 13; alleen Google en OnePlus gingen het bedrijf voor.

De Android 13-update voor de S22-telefoons is ongeveer 3GB groot en ook beschikbaar in Nederland én België. Je krijgt automatisch een melding als de nieuwe software voor jouw smartphone beschikbaar is. Ook kun je handmatig checken door de instellingen te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en hier op ‘Downloaden en installeren’ te tikken.

→ Samsung Galaxy S22 krijgt de Android 13-update