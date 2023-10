Xiaomi 14 en Samsung Android 14-update (Android-nieuws #43 2023)

De Xiaomi 14 is gepresenteerd en Samsung brengt mogelijk heel snel Android 14 uit. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoals verwacht heeft Xiaomi zojuist zijn nieuwste high-end smartphone aangekondigd: de Xiaomi 14. De opvolger van de Xiaomi 13 is de eerste smartphone met de Snapdragon 8 Gen 3-processor. Deze chip gaan we het komende jaar in veel meer duurdere Android-smartphones zien.

Net als zijn voorganger heeft de Xiaomi 14 een scherm van 6,36 inch. Dat is relatief klein en daardoor is de telefoon handzamer en makkelijker met één hand te bedienen. De resolutie is omhoog gegaan, waardoor beelden scherper ogen. Het scherm heeft erg dunne randen en bovenin een klein gat voor de selfiecamera.

→ Dit is de gloednieuwe Xiaomi 14 (Pro)

Het nieuwe Android 14 is inmiddels beschikbaar voor Google Pixel-telefoons, maar gebruikers met een smartphone van een ander merk moeten nog op de nieuwe versie wachten. Voor Samsung-liefhebbers is er misschien goed nieuws, want het bedrijf zou de update bijna klaar hebben.

Op het forum van Samsung laat een moderator vanuit het bedrijf weten dat het One UI 6-bètaprogramma in zijn laatste week zit. One UI 6 is de Samsung-software die is gebaseerd op Android 14. De fabrikant zou de software nu controleren op de laatste bugs en andere foutjes, die voor de definitieve release verholpen dienen te worden.

→ Android 14-update van Samsung

Vouwbare smartphones kennen we al een tijdje, maar een exemplaar dat je om je pols kunt vouwen? Die zijn er nog niet. Motorola toont nu een prototype van een dergelijk toestel. Je hebt dan in theorie geen smartwatch meer nodig en hoeft je telefoon ook niet meer in je broekzak te stoppen.

Toch vragen we ons af hoe comfortabel het is om dit toestel, met een 6,9 inch-oled-scherm, om je pols te dragen. De stof aan de achterkant is weliswaar zacht, maar het blijft een groot en vermoedelijk vrij zwaar apparaat. Er zijn ook andere toepassingen denkbaar.

→ Draag je je smartphone straks om je pols?

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Snapdragon 8 Gen 2 was al bepaald geen trage processor. We troffen hem dit jaar onder meer aan in de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23-serie. Fabrikant Qualcomm zit echter niet stil en werkte de afgelopen maanden aan een nog snellere opvolger. Die is inmiddels officieel gepresenteerd onder een weinig verrassende naam: de Snapdragon 8 Gen 3.

In vergelijking met zijn voorganger zet de chip 30 procent betere prestaties neer. Tegelijkertijd springt hij 20 procent zuiniger om met energie, zodat je toestel langer meegaat op een acculading. De gpu, die belangrijk is als je graag games speelt, is 25 procent rapper én zuiniger.

→ Zo snel is de Snapdragon 8 Gen 3

ind je de Samsung Galaxy Tab S9 te duur en is ook de Galaxy Tab S9 FE je nog te prijzig? Dan hebben we goed nieuws: de Samsung Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus zijn vanaf 4 december in Nederland te koop. Daarmee krijgt de Galaxy Tab A8 uit 2021, met zijn 10,5 inch-scherm, dus twee opvolgers.

De gewone Tab A9 heeft echter een 8,7 inch-lcd-scherm en is daarmee één van de kleinste tablets van dit moment. De ververssnelheid bedraagt slechts 60Hz, waardoor het beeld minder vloeiend oogt dan dat van duurdere tablets. Het apparaat weegt 332 gram en draait op een MediaTek Helio G99-chip.

→ Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) naar Nederland