Stelt Samsung de Galaxy S26 uit? (Android-nieuws #43)

De Samsung Galaxy S26 is mogelijk uitgesteld en de OnePlus 15 krijgt een enorme accu. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Na maanden van previews en teasen heeft Samsung zijn eerste XR-bril officieel aangekondigd. De Galaxy XR is een slimme bril, zoals de Vision Pro die Apple vorig jaar presenteerde. In samenwerking met Google lanceert Samsung nu een concurrerend model, dat draait op het nieuwe Android XR, voor de helft van de prijs.

In de basis werkt de bril hetzelfde als andere headsets. Zo is er een VR-modus om je volledig in de digitale wereld te wanen. Of je ziet de buitenwereld, met daaroverheen verschillende apps geprojecteerd, dankzij de verschillende camera’s op de headset. Die apps blijven ook in de ruimte hangen.

De OnePlus 11 had een accu van 5000 mAh. De 12 maakte een sprongetje naar 5400 mAh, terwijl de OnePlus 13 over 6000 mAh beschikt. Toch was dat nog niet genoeg voor het Chinese bedrijf. Hun nieuwste vlaggenchip, de OnePlus 15, krijgt namelijk een accu van maar liefst 7300 mAh.

Dat laat de fabrikant zelf weten in aanloop naar de lancering van het toestel, die gepland staat voor 27 oktober. Het gaat uiteraard om een silicium-koolstof-accu, waarmee een hogere energiedichtheid behaald kan worden. Daardoor zien we de capaciteit van vooral Chinese smartphones de laatste tijd snel groeien.

We kunnen de klok erop gelijk zetten: in januari trapt Samsung het jaar af met drie nieuwe high-end smartphones. Volgens het Griekse TechManiacs zou deze traditie in 2026 weleens doorbroken kunnen worden. Samsung wil de release van de Galaxy S26-serie namelijk met twee maanden uitstellen, claimt de website.

Hoewel het topmodel, de Galaxy S26 Ultra, klaar is voor massaproductie geldt dat niet voor de normale Galaxy S26. Samsung zou tijdens de ontwikkelingsfase tegen problemen aan zijn gelopen. Omdat de Koreaanse fabrikant de hele serie in één keer wil lanceren, moeten we mogelijk dus tot maart wachten.

Ze gaan hand in hand met internetcultuur: memes. Wie sociale media gebruikt, ziet ze overal voorbijkomen. Het zijn vaak simpele plaatjes met een specifieke boodschap, die zich snel verspreiden over het internet. Waar voorheen meme maker-apps de manier waren om ze zelf te maken, heeft AI het de afgelopen jaren overgenomen. Binnenkort doe je dat nog makkelijker zelf.

Android Authority spotte een nieuwe functie in de broncode van Google Foto’s, genaamd ‘Me Meme’. Zoals de naam doet vermoeden, maak je met deze tool meme van jezelf. Het ziet ernaar uit dat de app een geback-upte selfie gebruikt en deze middels AI verwerkt in een meme naar keuze.

Boox staat bekend om haar e-readers met e-ink schermen. Dit zijn statische schermen die geen fel licht geven, niet flikkeren en niet spiegelen. Volgens de fabrikant is het ideaal voor lezen, schrijven, tekenen en werken. Daar is de nieuwe Note Air5 C dan ook helemaal voor bedoeld.

Het ontwerp van de tablet valt vooral op vanwege zijn asymmetrische randen. De ene zijkant is namelijk een stuk dikker. Dit is handig tijdens het vasthouden van de Air5 C. Achterop zijn ook magnetische pinnetjes te vinden. Deze maken het mogelijk een toetsenbord te bevestigen, om vervolgens beter op de tablet te kunnen werken.

