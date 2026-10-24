Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #43)

Oppo komt met een nieuwe toptelefoon en pas op dit gevaarlijke WhatsApp-berichtje. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van week 43.

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Wie een appje van een onbekend nummer ontvangt, zal direct op zijn of haar hoede zijn. Dat is voor hackers en andere mensen met slechte intenties niet de slimste manier om WhatsApp-gebruikers op te lichten. Helaas komt de afgelopen dagen een nieuwe, slinksere manier van oplichting voorbij.

Hierbij krijgen gebruikers een bericht van iemand uit hun eigen contactenlijst over iets triviaals als een dansles. Dat wekt weinig argwaan. Het WhatsApp-account van die persoon is echter al overgenomen door criminelen. Dat maakt het extreem lastig om alert te zijn, want je bent geneigd om de gehackte persoon uit je lijst te vertrouwen.

→ Pas op dit gevaarlijke WhatsApp-bericht

Oppo heeft de Find X10-serie officieel aangekondigd. De nieuwe smartphones maken vooral indruk met de camera’s, grote accu’s en snelle schermen. De Find X10 is het basismodel van de Find X10-serie. De X10 heeft een oled-scherm van 6,59 inch met een ververssnelheid van 144Hz. De nieuwste smartphone van Oppo beschikt over twee camera’s van 200 megapixel.

De Find X10 Pro Max is de eerste smartphone met drie camera’s van 200 megapixel. De telefoon heeft een hoofdcamera, groothoeklens en zoomcamera. Het voordeel van drie camera’s met zoveel megapixels is dat je meer details vangt en kleuren zo natuurlijk mogelijk kunt vastleggen.

→ Dit is de Oppo Find X10 Pro Max

Het nieuwtje was afgelopen week overal te lezen: in de Play Store was een neppe Google Chrome-app gevonden. De app had als naam “Google Chrome”, had het icoontje van Google Chrome, maar bleek helemaal geen webbrowser te zijn. Toch was de neppe app al meer dan 100.000 keer gedownload voordat Google actie ondernam.

Zoiets zorgt voor allerlei vragen, want hoe kan Google het zover laten komen? Het bedrijf doet zijn best om het installeren van alternatieve appwinkels moeilijker te maken, met als argument dat deze winkels onveilig zouden zijn. Maar hoe veilig is de Play Store zelf dan?

→ Meer over de neppe Google Chrome-app

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Als je een recente Samsung-smartphone hebt, is de kans aanwezig dat je jouw toestel inmiddels hebt kunnen updaten naar Android 17. Samsung rolt One UI 9 – dat op de nieuwste Android-versie is gebaseerd – naar steeds meer telefoons uit. Nu zijn er nog zeven smartphones aan de beurt.

Zo krijgt de Galaxy S23-serie nu een update naar Android 17. Hierbij gaat het om de Samsung S23, S23 Plus en S23 Ultra. Tof is dat ook goedkopere toestellen in de Galaxy A-serie worden bijgewerkt naar One UI 9. Neem snel een kijkje in het artikel om te checken of jouw toestel erbij zit!

→ Android 17 voor Samsung Galaxy A’s

De techinsider en lekker Fixed Focus Digital verbaast vaak met nieuwtjes over Apple, maar heeft ook geregeld informatie over Android-apparaten. In een recent bericht op het Chinese platform Weibo waarschuwt hij dat meerdere merken overwegen om instaptoestellen volgend jaar slechts 4GB RAM te geven.

Ter vergelijking: dat is evenveel werkgeheugen als bijvoorbeeld in de – overigens uitstekende – Samsung Galaxy S7 uit 2016. Die draaide op een Exynos 8890 Octa-chip en beschikte over 32GB aan interne opslag. Specificaties waar we destijds heel blij mee waren.

→ Budgettelefoons terug naar 4GB werkgeheugen