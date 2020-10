Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

‘Samsung Galaxy S21 wordt zonder oplader en oordopjes geleverd’

Samsung kiest er mogelijk voor om de Galaxy S21, die begin volgend jaar moet verschijnen, zonder oplader en oordopjes te leveren. Het zou een opvallende zet zijn van Samsung om bij zijn volgende vlaggenschip de oplader weg te laten. Na de aankondiging van de iPhone 12 uitte het bedrijf openlijk kritiek op Apple en benadrukte het op social media dat Samsung-telefoons gewoon met een adapter worden verkocht. Het is niet helemaal duidelijk waarom de fabrikant de oplader nu wel zou weglaten; mogelijk neemt Samsung deze keuze ook vanuit milieu-oogpunt, of is dit puur om hogere marges te behalen.

OnePlus kondigt twee betaalbare telefoons aan: N10 5G en N100

De OnePlus Nord-lijn bestaat vanaf nu uit drie toestellen. De ‘normale’ OnePlus Nord, die sinds afgelopen zomer verkrijgbaar is, wordt namelijk vergezeld door twee toestellen met een scherper prijskaartje. De OnePlus Nord N100 kost 199 euro en voor de Nord N10 5G moet je 349 euro neertellen. De Nord N100 wordt in de markt gezet als ‘entertainment’-telefoon. De krachtige dual-stereospeakers zijn bijvoorbeeld ideaal om muziek te luisteren en dankzij het grote scherm is ook films kijken geen probleem. De OnePlus N10 5G is een krachtigere telefoon met 5G ingebouwd.

‘Binnenkort kun je ook naar Netflix-films en -series luisteren’

XDA Developers heeft een recente versie van de Netflix-app voor Android uitgeplozen en een mogelijke nieuwe functie ontdekt. De website meldt dat het in de toekomst mogelijk wordt om ook alleen naar Netflix-films en -series te luisteren in plaats van te kijken. Dit is handig als je even niet de mogelijkheid hebt om naar het scherm van je Android-toestel te kijken, maar wel wil weten hoe het verhaal van je favoriete serie verder gaat. De ontdekte functie is ook handig als je een kleine databundel hebt, omdat er tijdens het luisteren minder MB’s worden verbruikt dan wanneer je kijkt.

Chromecast met Google TV review: aan de slag met de nieuwe streaminggadget

Tijdens het ‘Launch Night In’-event van Google eind september stond het bedrijf uitgebreid stil bij de nieuwe Pixel-telefoons, maar stiekem vonden we een andere aankondiging het meest interessant: de Chromecast met Google TV. Zo draait de nieuwe Chromecast op Google TV en heb je een afstandsbediening om deze software te bedienen. De Chromecast met Google TV is officieel (nog) niet in Nederland en België uitgebracht, maar Android Planet heeft toch een exemplaar bemachtigd en ‘m uitgebreid getest. In deze review lees je er alles over.

T-Mobile biedt als eerste provider landelijke 5G-dekking

T-Mobile laat weten dat het vanaf nu landelijke 5G-dekking biedt. In de praktijk betekent dit dat 90 procent van de inwoners van Nederland in 5G-dekkingsgebied woont. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de kwaliteit, snelheid en stabiliteit van het vernieuwde netwerk. Mobile gebruikt voor het netwerk onder andere de frequenties die afgelopen juli zijn aangekocht, bij de zogenaamde multibandveiling. T-Mobile is hiermee de eerste provider in Nederland met een landelijk dekkend netwerk.

