Het beste Android-nieuws: Samsung S22 Ultra gelekt, Chromecast en Netflix-games

De bekende lekker Jon Prosser heeft op zijn website FrontPageTech foto’s van de Samsung Galaxy S22 Ultra gedeeld. Het zijn de eerste ‘echte’ afbeeldingen van de nieuwe smartphone. Eerder verschenen er wel al renders. Als de foto’s authentiek zijn, en daar gaan we wel vanuit, blijken die renders goed te kloppen. De S22 Ultra lijkt sterk op de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Het toestel krijgt afgeronde schermranden en heeft een uitsparing om de S Pen in te bewaren. De Samsung Galaxy S21 Ultra ondersteunde de stylus ook al, maar heeft geen ruimte om hem op te bergen. Hetzelfde geldt voor de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Na het updaten naar Android 12 is het niet meer mogelijk om het Chromecast-volume te bedienen met de volumeknoppen van je smartphone. Bij Android 11 (en ouder) kon je, als je bijvoorbeeld vanaf je toestel een Netflix-serie of YouTube-video streamde, de volumeknoppen van je telefoon gebruiken om het geluid van je televisie aan te passen. Dit is helaas niet meer mogelijk in de nieuwste Android-versie. Een Google-medewerker laat via de Issue Tracker weten dat dit komt door een ‘juridische kwestie’. Meer informatie is op dit moment niet beschikbaar. Wel lijkt het erop dat het probleem wordt opgelost met Android 12L (of Android 12.1), dat volgend jaar voor Pixel-telefoons verschijnt.

Misschien denken we bij Netflix over een paar jaar niet meer alleen aan bankhangen, maar ook aan toffe games. Vanaf nu kun je namelijk op je smartphone of tablet spelletjes spelen via de streamingdienst. Je betaalt er niets extra’s voor: de games zitten bij je abonnement op Netflix inbegrepen. Het gaat vooralsnog om bestaande titels, waar je normaal gesproken apart voor moet betalen. Sommige daarvan zijn gebaseerd op Netflix-series, zoals Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3. De andere games die je nu al kunt spelen zijn Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up. Het aanbod wordt in de toekomst uitgebreid.

In China is de Motorola Moto G51 uit de doeken gedaan. Zo heeft de Moto G51 een erg groot scherm van 6,8 inch, net als bijvoorbeeld de Moto G9 Power. Het display toont vloeiende beelden dankzij de 120Hz-ververssnelheid, maar de hd-resolutie is wel laag. Hierdoor zien beelden er niet zo scherp uit en zijn losse pixels makkelijker van elkaar te onderscheiden. Daarnaast heeft de Moto G51 een Snapdragon 480 Plus-processor, die standaard 5G-internet ondersteunt. Ook is de Moto-telefoon voorzien van maar liefst 8GB aan werkgeheugen, wat veel meer is dan bij de meeste budgettoestellen van Motorola. Op de achterkant zit een drievoudige camera, waarbij de 50 megapixel-hoofdcamera vooral in het oog springt.

De Samsung Galaxy M52 5G werd onlangs al aangekondigd, maar toen was nog niets bekend over een Nederlandse release. Daar komt nu verandering in, want Samsung laat weten dat de smartphone eind november hier te koop is. De telefoon kost 379 euro en is daarmee een paar tientjes goedkoper dan de Galaxy A52s. Deze smartphone haal je op dit moment voor iets minder dan 400 euro in huis. De Samsung M52 5G valt op door het design, omdat ‘ie met een dikte van 7,4 millimeter behoorlijk dun is. Veel Android-smartphones zijn een stukje ‘forser’. Daarnaast is de M52 ook relatief licht: de smartphone weegt 173 gram en is daarmee lichter dan de A52s (189 gram), maar wel een fractie zwaarder dan de Galaxy S21 (169 gram).

