OnePlus 12-foto’s en Amazon Prime duurder (Android-nieuws #44 2023)

Samsung brengt de eerste Android 14-updates uit en Amazon Prime is vanaf nu een stuk duurder. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Het aanbod aan streamingdiensten in Nederland is erg groot, maar met gemiddelde maandprijzen van 7 tot en met 16 euro, was Amazon Prime voor 2,99 euro per maand één van de goedkoopste diensten. Alleen NPO Plus was met 2,95 per maand vier cent goedkoper dan Prime.

Tot nu, want gebruikers met een abonnement op Amazon Prime krijgen een e-mail met daarin de aankondiging van de prijsverhoging. Amazon verhoogt de prijs van Prime van 2,99 euro per maand naar 4,99 euro per maand.

Na een testperiode brengt Samsung Android 14 nu officieel uit voor de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. De nieuwe versie van het besturingssysteem werd op 4 oktober gelanceerd, gelijktijdig met de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De Zuid-Koreaanse fabrikant is er dus vrij snel bij. Samsung legt de eigen One UI 6-schil over de software heen.

De update is ongeveer 3GB groot en per direct beschikbaar in Nederland. Je krijgt automatisch een melding als Android 14 voor jouw toestel beschikbaar is. Duurt dat je te lang? Je kunt ook handmatig checken of hij klaar staat door de instellingen te openen.

Eind oktober introduceerde Qualcomm de Snapdragon 8 Gen 3. Dat is de nieuwe high-end chip van het bedrijf, die we de komende 12 maanden in veel premium smartphones aan zullen treffen. De afgelopen jaren presteerden de beste chips van Qualcomm altijd minder goed dan de nieuwe processoren van Apple. iPhones waren daardoor sneller dan Android-toestellen.

Daar lijkt dit keer verandering in te komen. Een beetje althans. Er zijn benchmarks verschenen van de Snapdragon 8 Gen 3, waaruit blijkt dat hij soms beter presteert dan Apples A17 Pro. Die vinden we terug in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

De Galaxy A15 is de budgetsmartphone van Samsung die waarschijnlijk begin volgend jaar wordt aangekondigd. Nu heeft Paras Guglani op X (voorheen Twitter) de specificaties van het toestel gedeeld. Een belangrijke verbetering ten opzichte van de Galaxy A14 zou het scherm zijn.

Volgens geruchten krijgt de Samsung A15 een oled-display, iets wat we niet vaak zien bij budgettelefoons. Samsung zou kiezen voor een 6,5 inch-scherm met een full-hd-resolutie en hogere ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor moeten beelden kleurrijk, scherp en vloeiend ogen. Het is echter de vraag op welke variant van de A15 het oled-scherm te vinden is.

De OnePlus 12 komt eraan en belooft een set scherpe camera’s te hebben. Volgens geruchten is de smartphone voorzien van een periscopische zoomlens van 64 megapixel. Daarmee zoom je tot drie keer in zonder kwaliteit te verliezen. Ook de hoofdcamera heeft een nieuwe sensor van Sony met 50 megapixel. De groothoeklens legt meer van de omgeving vast in één foto en heeft een resolutie van 48 megapixel.

Erg indrukwekkend op papier dus, maar hoe vertaalt dit zich tot een foto? Dat laat OnePlus-ceo Li Jie Louis ons graag zien, want op het online platform Weibo deelt hij drie foto’s die met de camera’s zijn genomen.

