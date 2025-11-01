De goedkoopste Nothing-telefoon tot nu toe en Google TV Streamer (Android-nieuws #44)

Nothing onthult zijn goedkoopste smartphone tot nu toe en de Pixel 10a is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Nothing brengt inmiddels een aantal jaar Android-smartphones uit. Waar ze begonnen met middenklassers, zoals de Phone (1) en (2), verschenen al snel de goedkopere Phone (2a) en (3a). Voor wie de adviesprijzen van zo’n 350 euro niet willen (of kunnen) neerleggen, heeft Nothing nu de (3a) Lite. Het is het goedkoopste toestel van de fabrikant tot nu toe, als je het betaalbare dochtermerk CMF niet meetelt.

De Nothing Phone (3a) Lite kost 249 euro, maar moet volgens de fabrikant niet besparen op het “ontwerp en vakmanschap” dat we van Nothing gewend zijn. Het ontwerp is dan ook overduidelijk Nothing. De achterkant van de telefoon is van transparant glas, met daaronder details zoals schroeven en gleuven.

→ Nothing Phone (3a) Lite aangekondigd

De Google Pixel 10a verschijnt voorlopig nog niet in de winkels, maar dat weerhoudt website Android Headlines er niet van om alvast afbeeldingen te delen van de verwachte telefoon. Het gaat om vroege renders, die wel het design laten zien. Helaas lijkt er weinig te veranderen ten opzichte van de Pixel 9a.

Sterker nog, de nieuwe 10a ziet er precies hetzelfde uit als zijn voorganger. Het toestel heeft naar verluidt een iets kleiner 6,2 inch-scherm (in plaats van 6,3 inch) en afmetingen van 153,9 bij 72,9 bij 9 millimeter. Daarmee is de Pixel 10a ietsjes compacter dan de 9a, maar wel een fractie dikker.

→ Bekijk de Google Pixel 10a-renders

Tijdens een groots evenement in Barcelona presenteert Oppo zijn volgende vlaggenschepen: de Oppo Find X9 en Find X9 Pro. Beide toestellen hebben een fris ontwerp, met vlakke zijkanten, een nieuwe AI-knop en een meer vierkant camera-eiland. Bij de voorgangers was het eiland ronder.

Ook onderhuids introduceert Oppo allerlei nieuwe snufjes. De smartphones draaien op de Dimensity 9500-chip, de snelste processor die fabrikant MediaTek op dit moment maakt. Daarnaast hebben de toestellen 512GB aan opslagruimte, is er 12GB aan werkgeheugen op de Find X9 en 16GB op de Find X9 Pro. Oppo laat weten nauw met MediaTek samen te werken, voor de juiste balans tussen prestaties en energiezuinigheid.

→ Alles over de gloendieuwe Oppo Find X9 (Pro)

De uitrol van Gemini hebben we eerder uitgebreid besproken. Nu is er weer iets nieuws te melden; dit keer over de populaire Google TV Streamer. Google brengt Gemini aankomende winter naar Google TV met als doel ”een geoptimaliseerde ervaring voor grotere schermen te bieden”.

De primeur is voor de QM9K-serie van het Chinese TCL. Toch meldde een eigenaar van een Sony Bravia eerder deze maand op Reddit dat Gemini ook ineens op zijn tv beschikbaar was. Dit gebeurde na het updaten van de Google TV Home-app via de Play Store.

→ Gemini naar de Google TV Streamer

De datum zong al een tijdje rond en hij blijkt te kloppen: de internationale release van de OnePlus 15 vindt plaats op 13 november. Dat is een stuk eerder dan de vorige vlaggenschepen van het Chinese bedrijf. Die lagen meestal pas rond januari in onze winkels. Half november horen we ook wat het toestel in Nederland gaat kosten.

Verder is er veel bekend over de smartphone, die deze week werd gepresenteerd in China. Zo heeft hij een plat 6,78 inch-scherm met een zeer hoge ververssnelheid van 165Hz. Die moet zorgen voor erg soepele beelden.

→ OnePlus 15 laat niet lang meer op zich wachten