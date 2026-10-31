Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #44)

Een nieuwe mediaspeler en telefoon, maar een domper als je hoopte op het einde van de RAMageddon. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van week 43.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

RAMageddon begon in 2025. Door de hoge vraag naar werkgeheugen vanuit de AI-sector blijft er maar weinig over voor consumentenelektronica, zoals tablets en smartphones. En zoals we het afgelopen jaar veel te vaak hebben gezien: schaarste leidt tot hogere prijzen. Een ontwikkeling met vervelende gevolgen.

Want niet alleen nieuwe smartphones zijn erg duur, fabrikanten verhogen zelfs de prijzen van toestellen die al maanden in de winkel liggen. Ze kunnen simpelweg niet anders, want de productiekosten van telefoons zijn heel erg hard gestegen.

→ Dit is waarom chipproducenten 2030 als einde van de gekte noemen

Motorola heeft al de nodige Edge 70-telefoons uitgebracht, maar daar komt gewoon nog eentje bij. Het bedrijf zou al langere tijd aan de Edge 70 Neo werken, de opvolger van de Edge 60 Neo. Die smartphone verscheen vorig jaar in september en viel op door z’n compacte behuizing en uitstekende scherm.

De nieuwe Edge 70 Neo wordt hoogstwaarschijnlijk een stuk minder handzaam. Volgens de doorgaans betrouwbare website 91Mobiles krijgt de smartphone namelijk een 6,78 inch-scherm. Dat is een stuk groter dan het 6,3 inch-display van de vorige Neo.

→ Wat je nog meer moet weten over de Motorola Edge 70 Neo

Ja hoor: nog meer slecht nieuws over de betaalbaarheid van smartphones. Samsung biedt telefoons aan van een paar honderd tot een paar duizend euro. Het liefst verkoopt de fabrikant je natuurlijk een duur toestel. Dat zorgt voor een hogere omzet. Bovendien is de winstmarge vaak ook een stuk ruimer.

Maar, door duur werkgeheugen staat die marge bij budgettelefoons extra onder druk. Zo bestaan de productiekosten inmiddels voor ruim de helft uit RAM. Volgens ETNews gaat Samsung de productie van goedkope telefoons daarom aan banden leggen.

→ Dit kan de invloed zijn op de productie van Galaxy A-toestellen

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon verkoopt al een tijdje Fire TV Sticks in Nederland: zo kun je hier de Fire TV Stick HD en Fire TV Stick 4K Max aanschaffen. De nieuwe Fire TV Stick 4K zit tussen deze twee mediaspelers in. Hij is nu in ons land te bestellen. De TV Stick 4K heeft een adviesprijs van 74,99 euro. Dat maakt ‘m de moeite waard.

Daarmee is de streamingdongle namelijk iets duurder dan de HD-versie (44,99 euro), maar stukken goedkoper dan de 4K Max (114,99 euro). Daarbij is het een interessant alternatief voor de populaire Google TV Streamer, die een prijs van 119 euro heeft.

→ De TV Stick 4K komt ook met een nieuwe afstandsbediening

Wellicht weet je dat een smartphone vaak meerdere foto’s maakt na het drukken op de sluiterknop. Dat heet hdr: sommige foto’s focussen op lichte delen (zoals de zon) en andere juist op schaduwen. Je toestel voegt deze beelden razendsnel samen tot één kiekje, waarbij zowel lichte als donkere delen goed zichtbaar zijn.

Dat is noodzakelijk omdat – zelfs heel goede – smartphones kleine camerasensoren hebben. Die bieden daardoor ook een klein dynamisch bereik: ze zijn niet in staat om lichte en donkere elementen tegelijk te vangen. Toch heeft hdr ook een nadeel.

→ Lees verder over het nadeel en de (dure) oplossing