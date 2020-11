Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Dit zijn de Motorola Moto G 5G en Moto G9 Power: betaalbaar en hele grote accu’s

Motorola heeft twee nieuwe budgetsmartphones gepresenteerd. De Moto G 5G is één van de goedkoopste 5G-telefoons van dit moment, terwijl de nieuwe Moto G9 Power opvalt door de gigantische accu. Onder de motorkap van de Moto G9 Power zit een 6000 mAh-accu en dat zien we zelden. Bovendien heeft het scherm, dat met 6,8 inch erg groot is, een lage hd-resolutie. Daarnaast focust de Moto G9 Power zich op de camera’s. Op de achterkant zit een 64 megapixel-camera, die pixels combineert om scherpere foto’s te maken.

→ Lees meer over de aankondiging van de Motorola Moto G 5G en Moto G9 Power

‘Samsung Galaxy S21-presentatie is op 14 januari’

Dat Samsung de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra in januari wil onthullen, werd al eerder bekend. Jon Prosser, een bekende lekker die vooral bekendstaat om zijn informatie over Apple, heeft nu ook de vermeende presentatiedatum genoemd. Volgens Prosser is dat namelijk donderdag 14 januari 2021. In een tweet noemt hij ook dat op diezelfde dag de pre-order start. De release moet ruim twee weken later plaatsvinden: 29 januari. Daarnaast noemt Prosser weer de zes kleuren voor de S21’s.

→ Lees verder over de presentatie van de Samsung Galaxy S21

WhatsApp laat je jouw telefoon opruimen, krijgt verdwijnende berichten

Als je de chat-app al een hele poos gebruikt, staat je telefoon waarschijnlijk vol met foto’s, video’s, gifjes en andere bestanden die je doorgestuurd hebt gekregen. Dit neemt behoorlijk veel opslagruimte in en daar wil WhatsApp nu iets aan doen. De nieuwe functie, die je ziet bij ‘WhatsApp > Instellingen > Data- en opslaggebruik > Opslag beheren’ verzamelt grote bestanden die vaak zijn doorgestuurd en je dus kan verwijderen. Op de manier maak je weer wat opslagruimte op je telefoon vrij. WhatsApp toont in het overzicht met je chats ook een melding als je smartphone bijna helemaal vol zit.

→ Lees verder over de nieuwe opruimfunctie van WhatsApp

Samsung heeft één van z’n websites een frisse update gekregen en meer details gegeven over One UI 3.0. Die versie van de skin, die over Android heen ligt, is onderdeel van de Android 11-update voor Samsung-apparaten. Afgelopen tijd zijn er al verschillende bèta’s uitgerold van de nieuwe software, maar dat was niet in Nederland. De fabrikant noemt op de website dat de uitrol deze maand begint. Om welke toestellen het precies gaat en in welke landen de updates eerst verschijnen, wordt niet genoemd. We gaan er vanuit dat de Samsung S20, Galaxy S20 Plus en het S20 Ultra-model de update als eerste krijgen, gevolgd door de Samsung Galaxy Note 20-telefoons.

→ Lees verder over de Android 11-update van Samsung

LG Wing met draaibaar scherm kost 1099 euro, vanaf 13 november verkrijgbaar

De LG Wing is vanaf 13 november voor 1099 euro verkrijgbaar bij KPN, Belsimpel, Bol.com en Mobiel.nl. LG ziet de Wing als entertainment-smartphone. Hét stokpaardje is natuurlijk het draaibare scherm. Zodra het grote scherm kantelt, kun je de Wing als een soort gimbal gebruiken door het onderste paneel vast te houden. Dit kleinere paneel zorgt niet alleen voor minder schokkerig beeld, maar biedt ook plaats aan de bedieningsopties van de camera-app. Ook kun je met de LG Wing gelijktijdig opnames maken met de camera’s achterop én de selfiecamera. Op die manier kun je bijvoorbeeld een mooi aanzicht filmen en gelijktijdig een praatje doen.

→ Lees verder over de release van de LG Wing in Nederland

Video van de week: aan de slag met de Chromecast met Google TV