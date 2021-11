Het beste Android-nieuws: Samsung Galaxy A53 en Chromecast-concurrenten

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De Samsung Galaxy A53 wordt waarschijnlijk pas over een aantal maanden aangekondigd, maar de eerste afbeeldingen zijn nu online verschenen. De renders tonen dat de Samsung Galaxy A53 er vrijwel hetzelfde uitziet als zijn voorganger, de Samsung A52. Het nieuwe toestel zou wel ietsjes dunner zijn dan zijn voorganger. De behuizing is volgens de informatie 8,14 millimeter dik, tegenover de 8,4 millimeter van de A52. Opvallend is dat Samsung de koptelefoonaansluiting lijkt te schrappen. Deze poort zat wel op de Galaxy A52. Verder heeft de A53 heeft veel weg van zijn voorganger.

Benieuwd wat 2022 brengt qua smartphones? Er zijn vermeende renders van de OnePlus 10 Pro verschenen. Het meest opvallende detail is het grote eiland op de achterkant. Daarin zijn drie camera’s geplaatst en een ledflitser. De huidige OnePlus 9 Pro heeft nog vier sensoren aan boord. Wat voor camera’s de 10 Pro precies krijgt is nog de vraag. Het camera-eiland is verbonden met het frame aan de zijkant van het toestel, iets dat we kennen van de Samsung Galaxy S21-familie. Wat tot slot ook opvalt is dat er op deze afbeeldingen geen Hasselblad-logo aanwezig is. In 2021 werd nog een jarenlange samenwerking aangekondigd met die bekende camerafabrikant.

De Realme 4K TV Stick met Google TV is een concurrent voor Googles eigen Chromecast en draait bovendien op dezelfde software. Realme laat desgevraagd aan Android Planet weten dat de hdmi-dongle ook naar Nederland komt. Een woordvoerder vertelt dat bedrijf de mediaspeler via partners gaat verkopen en op een release in december mikt. Het gaat om de Realme TV Stick 2K en Realme TV Stick 4K, die respectievelijk 54,99 en 69,99 euro gaan kosten. Omdat de Realme 4K TV Stick op Google TV draait, lijkt hij sterk op de Chromecast met Google TV. Het apparaatje heeft een eigen interface, die je met de meegeleverde afstandsbediening bedient.

Het zogeheten FluBot-virus gaat weer flink rond in Nederland, zo meldt de politie deze week. Het is al de tweede comeback van het virus, dat in mei van dit jaar voor het eerst opdook via sms-malware en in oktober terugkeerde als een nep-beveiligingsupdate. FluBot heeft al tienduizenden slachtoffers gemaakt en hun bankrekeningen geplunderd. Na het uitstapje naar de zogenaamde beveiligingsupdate keert FluBot terug naar zijn roots. Criminelen sturen weer sms’jes rond met de mededeling dat er een pakket naar je onderweg is en dat je een app moet installeren om het pakket te kunnen volgen. Doe dat niet, want die applicatie is de malware en ontwikkeld om je geld te stelen zonder dat je het doorhebt.

Eerder schreven we over de Motorola Moto G Power (2022) en nu is het de beurt aan twee andere Motorola-smartphones, die nog onthuld moeten worden. Renders van de Edge 30 Ultra zijn gepubliceerd door 91Mobiles in samenwerking met de bekende smartphonelekker OnLeaks. De afbeeldingen laten het nieuwe vlaggenschip in vol ornaat zien. Ook de Motorola Moto G31 is uit de doeken gedaan. De smartphone volgt de Moto G30 op, die eerder dit jaar in Nederland is uitgebracht. Een belangrijke verbetering van de G31 zou het scherm zijn. Het display heeft naar verluidt een oled-paneel en dat zorgt voor fraaie kleuren en diepe zwarttinten.

Video van de week: Google Pixel 6 Pro review