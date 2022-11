Samsung sloopt Galaxy Watch 4 met update (Android-nieuws #45)

De Samsung Galaxy Watch 4 kampt met problemen na een update en de nieuwste OnePlus-telefoon is gelekt. Dit en meer in het Android-nieuwsoverzicht van deze week.

Het lijkt erop dat een software-update voor de Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) voor grote problemen zorgt. Na het installeren van de nieuwste softwareversie start het horloge bij sommige gebruikers niet meer op. Het gaat om versie R8xxXXU1GVI3, die vorige maand door Samsung werd uitgebracht. Zoals gezegd komen de problemen alleen voor bij de Watch 4 en Watch 4 Classic, en niet bij nieuwere smartwatches van het bedrijf.

Belangrijk om te weten is dat de problemen zich niet meteen voordoen als de software-update is geïnstalleerd. Alleen als de Galaxy Watch 4 (Classic) opnieuw wordt opgestart, of uitvalt door een lege accu, lukt het niet meer om ‘m weer te starten.

→ Samsung Galaxy Watch 4-update zorgt voor grote problemen

OnePlus werkt aan een opvolger voor de Nord CE 2, een betaalbare smartphone die begin dit jaar verscheen. Op de website Gadgetgang zijn namelijk de specificaties van de OnePlus Nord CE 3 opgedoken. De informatie is in samenwerking met de bekende smartphonelekker OnLeaks gedeeld, dus we gaan er vanuit dat de specs kloppen.

De OnePlus Nord CE 3 zou een 6,7 inch-scherm krijgen, wat een stuk groter is dan het 6,43 inch-display van de Nord CE 2. De resolutie ligt opnieuw op full-hd, maar de ververssnelheid is wel verhoogd: van 90 naar 120Hz. OnePlus kiest echter voor een minder mooi lcd-scherm, terwijl de vorige Nord CE juist een amoled-display heeft.

→ Deze specificaties krijgt de OnePlus Nord CE 3

Nadat eerder onder andere de Samsung Galaxy S22– en Galaxy S21-smartphones van Android 13 werden voorzien, is het nu de beurt aan de Galaxy A53. De betaalbare telefoon krijgt nu in Nederland een grote upgrade naar de nieuwste Android-versie én One UI 5. Laatstgenoemde is de Samsung-schil die over Android heen ligt.

De update is iets meer dan 2GB groot, waardoor het slim is om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden en installeren. Anders ben je mogelijk vlot door je databundel heen. De update voert de nodige veranderingen door en verschijnt relatief snel; veel midrange Android-toestellen wachten nog op Android 13.

→ Android 13-update voor de Samsung Galaxy A53

Over het algemeen is Android heel veilig, maar geen enkel systeem is onfeilbaar. De laatste tijd steken vooral malwarevirussen de kop op. Zo probeert FluBot de bankrekening van slachtoffers leeg te trekken, terwijl GriftHorse ontzettend dure telefoonabonnementen aansmeert.

Meestal komen slachtoffers hier te laat achter. Het is daarom de moeite waard om op de hoogte te zijn van de symptomen van malware. Een ‘zieke’ telefoon kun je meestal namelijk herkennen.

→ Zo herken je malware op je Android-toestel

De Nokia Streaming Box 8010 is aangekondigd, een settopbox die op Android TV 11 draait. Het apparaatje is gemaakt door StreamView, het bedrijf dat ook de Nokia Streaming Stick 800 verkoopt. De fabrikant beschikt over de licentie van het Nokia-merk en mag onder deze naam slimme apparaten uitbrengen.

Waar de Streaming Stick erg lijkt op de Chromecast met Google TV, is de Streaming Box 8010 een grotere en uitgebreidere mediaspeler. Het apparaat volgt de Streaming Box 8000 (uit 2020) op en heeft een snellere processor, meer werkgeheugen (4GB) en opslagruimte (32GB). Door dat laatste kun je meer apps en games downloaden.

→ Meer over de Nokia Streaming Box 8010