Huawei en Samsung Galaxy S24-onthulling (Android-nieuws #45 2023)

Huawei gaat oude smartphones updaten naar HarmonyOS en we weten wanneer de Samsung Galaxy S24 wordt onthuld. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een bekende lekker heeft via X (voorheen Twitter) een lijst gepubliceerd van apparaten die de HarmonyOS 4-update krijgen. Opvallend is dat het onder andere gaat om toestellen uit de Huawei P30-serie, van inmiddels ruim 4,5 jaar oud. Ook gebruikers van de Mate 20-smartphones kunnen aan de slag met de nieuwe software en dat geldt ook voor Huawei Nova 5 Pro-bezitters.

Wanneer de nieuwe software precies wordt uitgerold is onduidelijk, maar het gaat gebeuren in 2024. Ook lezen we in hetzelfde bericht dat apparaten zes jaar updates ontvangen, maar verdere details worden niet genoemd.

→ HarmonyOS komt naar deze apparaten

Over dik twee maanden zien de nieuwe toptoestellen van Samsung het licht. Insider Max Jambor, meestal goed op de hoogte van dit soort plannen, claimt dat de onthulling van de Samsung Galaxy S24 gepland staat voor 17 januari. Het evenement zou plaatsvinden in San José, vlakbij San Francisco.

De serie bestaat zoals we gewend zijn uit drie toestellen. De gewone S24 krijgt mogelijk een iets groter 6,2 inch-scherm. Bovendien zijn de zijkanten van het toestel niet gebogen, maar plat. Kloppend hart van het toestel is volgens geruchten een Exynos 2400-chip die Samsung zelf maakt.

→ Onthulling Samsung Galaxy S24 op 17 januari

De Snapdragon 8 Gen 3 is net gepresenteerd en nu heeft fabrikant MediaTek een directe concurrent onthuld. Het gaat om de MediaTek Dimensity 9300-chip, de opvolger van de 9200. Volgens de fabrikant is de nieuwe processor tot 33 procent energiezuiniger dan zijn voorganger, ondanks dat er geen ‘zuinige kernen’ aanwezig zijn, die we vaak bij andere chips wel zien.

De rekenkernen die nu worden gebruikt doen hun werk efficiënter dan zulke kernen aldus MediaTek, waardoor er alsnog minder stroom wordt gebruikt. Naast energiezuiniger is de nieuwe chip ook een stuk krachtiger; tot wel 40 procent.

→ Dit is de concurrent voor de Snapdragon 8 Gen 3

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco ken je misschien vooral van smartphones die erg snel, maar toch betaalbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Poco F5 Pro. Het jonge merk maakt echter ook erg goedkope telefoons voor wie minder eisen stelt. In die categorie valt de Poco C65, die zojuist officieel is aangekondigd. Je haalt hem in huis voor nog geen 150 euro.

Het toestel heeft een gigantisch 6,74 inch-lcd-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat is niet al te hoog, waardoor vooral tekst er een beetje korrelig uit kan zien. Daar staat wel een verversingssnelheid van 90Hz tegenover, die ervoor zorgt dat beelden behoorlijk soepel zijn.

→ Dit is de betaalbare Poco C65

We kijken vooral uit naar de Galaxy S24-smartphones die begin volgend jaar moeten verschijnen, maar Samsung introduceert in 2024 natuurlijk nog veel toestellen. Eéntje daarvan is de Samsung Galaxy A25, een betaalbare smartphone die nu te zien is op renders.

De afbeeldingen tonen de voor- en achterkant én kleuren van de Galaxy A25. Het toestel ziet eruit als veel andere Samsung-budgetsmartphones die de laatste jaren zijn verschenen. Het scherm heeft behoorlijk dikke randen en een flinke kin onderaan.

→ Bekijk de Samsung Galaxy A25-renders