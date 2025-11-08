De grote Black Friday sale is begonnen!

Motorola Edge 70 en nieuwe Samsung-budgettablet (Android-nieuws #45)

Wouter Nijsen
8 november 2025, 15:51
3 min leestijd
Motorola Edge 70 en nieuwe Samsung-budgettablet (Android-nieuws #45)

Motorola onthult een extra dunne smartphone en Samsung komt stilletjes met een nieuwe budgettablet. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Dit is de Motorola Edge 70: dun en licht vlaggenschip

Motorola Edge 70 officieel aangekondigd

Nadat Motorola eerder dit jaar de Edge 60-smartphones introduceerde, komt het bedrijf nu met de Edge 70. De smartphone is binnenkort in Nederland te verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 799,99 euro. Het toestel is vanaf nu al te bestellen en valt vooral op door de slanke behuizing, die 5,99 millimeter dun is.

Daarmee is de Motorola Edge 70 een stukje dunner dan de meeste Android-telefoons die je kan kopen, al zijn er toestellen die nóg iets dunner zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 millimeter) en de iPhone Air van Apple, die slechts 5,6 millimeter meet.

Alles over de nieuwe Motorola Edge 70

Samsung Galaxy Tab A11 Plus duikt op bij Nederlandse webwinkel

Samsung Galaxy Tab A9 Plus review

Samsung bracht onlangs stilletjes de Galaxy Tab A11 uit in Nederland en lijkt nu hetzelfde te doen met de Tab A11 Plus. De nieuwe tablet is nu te bestellen bij webwinkel Belsimpel, zo ontdekte Android Planet. Het apparaat kost 279 euro en verschijnt in verschillende uitvoeringen.

De nieuwe tablet beschikt over een aantal verbeteringen. Zo heeft ‘ie een nieuwe MediaTek Dimensity 7300-processor, die waarschijnlijk voor betere prestaties moet zorgen. Het apparaat ondersteunt snelladen met 25 watt, terwijl de Tab A9 Plus van vorig jaar het nog met 15 watt moest doen. 

Samsung Galaxy Tab A11 Plus is opeens te koop

‘Exynos 2600 komt beter uit de test dan snelste Snapdragon-chip’

Samsung Galaxy S25 FE review

In het verleden betekende een Samsung- met Exynos-chip doorgaans een langzamere en minder energiezuinige telefoon. Samsung wisselde de afgelopen jaren voor smartphones vaak tussen eigen chips en Snapdragons van Qualcomm. Dat betekende het ene jaar dat toestellen opvallend goed presteerden en het andere jaar viel dat relatief tegen.

Voor volgend jaar staat Samsungs Exynos 2600-chip op de planning, die mogelijk ook in Nederlandse Galaxy S26-modellen te vinden zal zijn. Hoewel een eerder gerucht beweerde dat deze ook geen uitzonderlijke prestaties levert, schetsen gelekte benchmarks een compleet ander beeld.

‘Samsung weet Snapdragon te verslaan’

‘Oppo Find X9 Ultra wordt cameramonster én komt naar Europa’

oppo find x9 pro review telefoon in hand

Chinese smartphonefabrikanten houden hun absolute toptoestellen vaak exclusief voor het thuisland. Alleen Xiaomi brengt zijn Ultra-telefoons de laatste jaren ook consequent uit in Europa. Nu gaat Oppo mogelijk hetzelfde doen. Volgens lekker Yogesh Brar, doorgaans goed ingelicht, krijgt de Oppo Find X9 Ultra namelijk een wereldwijde release.

Het toestel zou aan het einde van het eerste kwartaal van 2026 in de winkels moeten liggen. Dat zou dus rond maart zijn. Veel specificaties van de Oppo Find X9 Ultra zijn de laatste maanden al gelekt. Het gaat om een nog betere variant van de Find X9 Pro, die sinds kort in Nederland te koop is.

‘Specificaties Oppo Find X9 Ultra gelekt’

Gemini in Google Maps belooft deze 4 interessante features

Gemini in Google Maps

Controleren of er nog ergens een laadstation of betaalbaar restaurant op je route ligt? Dit en meer vraag je aan Gemini. Dit zal zorgen voor meer handsfree kilometers. Geef je Gemini toestemming tot je contacten en agenda, dan wordt de verwachte aankomsttijd met anderen gedeeld en laat je automatisch gebeurtenissen aan je agenda toevoegen.

Wanneer je ergens onderweg een ongeluk of andere storing ziet, kun je dat melden aan Gemini. Zo help je indirect andere weggebruikers op de hoogte te houden. Dit wordt de komende tijd uitgerold overal waar Gemini beschikbaar is.

Zo werkt Gemini in Google Maps

