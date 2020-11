Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Samsung-telefoons hebben problemen met snel draadloos opladen

Sommige telefoons van Samsung hebben momenteel problemen met draadloos opladen. Toestellen als de Galaxy S20 en Galaxy Note 20 laden heel langzaam of helemaal niet op. Een software-update brengt mogelijk uitkomst. Een groeiend aantal mensen klaagt dat hun Samsung-telefoon niet goed meer oplaadt met een draadloze lader. Het gaat vooral om bezitters van een toestel uit de Galaxy S20-serie. Ook de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra lijken getroffen door de problemen.

Chromecast werkt binnenkort samen met Nest Audio

Google werkt aan integratie tussen de Nest Audio-speaker en Chromecast. Hierdoor kun je de speaker gebruiken voor het geluid van je televisie, bijvoorbeeld bij het kijken van films en series. Google bevestigt aan de Wall Street Journal dat het werkt aan Nest Audio Chromecast-integratie, maar helaas geeft het bedrijf verder weinig details. Wel lijkt het erop dat de integratie eerst wordt toegevoegd aan de Chromecast met Google TV, die onlangs verscheen. Of je straks ook Nest Audio-speakers kunt koppelen met de Chromecast Ultra (en oudere versies), is onduidelijk.

Android Auto wordt persoonlijker: andere achtergronden en meer

Het lijkt erop dat je Android Auto binnenkort iets meer kan aanpassen en de software dus persoonlijker wordt. Zo zijn er onder andere aanwijzingen gevonden om een andere achtergrond in te stellen. De knappe koppen van XDA-Developers hebben een installatiebestand van Android Auto uitgeplozen. Via deze zogenaamde apk-teardown zijn er aanwijzingen gevonden dat gebruikers binnenkort een andere achtergrond kunnen instellen. Het gaat om enkele vooraf ingestelde wallpapers, een eigen afbeelding of bijvoorbeeld foto kiezen is vooralsnog niet mogelijk.

Gloednieuwe OnePlus Nord N10 5G en N100 krijgen alleen Android 11

Het updatebeleid van de OnePlus N10 5G en OnePlus N100 is bekendgemaakt. De fabrikant belooft alleen een update naar Android 11 en twee jaar beveiligingsupdates. Dat is opmerkelijk, omdat Android 11 allang uit is én concurrerende smartphones langer updates krijgen. OnePlus brengt de N10 5G en N100 deze maand uit in Nederland voor respectievelijk 349 en 199 euro. De smartphones draaien nog op Android 10 en niet op Android 11, dat sinds september beschikbaar is. Opvallend, want de OnePlus 8T die in oktober verscheen, is wél direct voorzien van Android 11.

Deze Samsung-toestellen vallen nu binnen het Android Enterprise Recommended-programma

Samsung sluit zich aan bij Googles Android Enterprise Recommended-programma, wat vooral interessant is voor zakelijke gebruikers van een Galaxy-smartphone. We zetten de geschikte toestellen en voordelen op een rij. Het Android Enterprise Recommended-programma is in 2018 door Google opgericht en richt zich op zakelijke gebruikers van Android-smartphones en -tablets. Toestellen die het certificaat dragen, voldoen aan verschillende hardware-eisen. Daarnaast krijgen ze minimaal één grote Android-versie-update en ontvangen minstens eens per kwartaal een beveiligingsupdate.

Android wordt geschikt voor ultrawideband: dit kun je ermee

Het Android-besturingssysteem krijgt ondersteuning voor ultrawideband, zo blijkt uit veranderingen van Google. Ultrawideband is een nieuwe techniek die al werkt op een handvol Android-smartphones en iPhones en interessante nieuwe features mogelijk maakt. Android is standaard niet geschikt voor ultrawideband, dat vaak wordt afgekort als UWB. Daar komt verandering in: Google werkt aan UWB-ondersteuning voor het Android-besturingssysteem, ontdekte XDA Developers. Het is nog niet duidelijk of UWB officieel debuteert in Android 12, dat naar verwachting in het najaar van 2021 verschijnt.

