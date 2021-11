Het beste Android-nieuws: nieuwe Chromecast-concurrent nu te koop

Amazon bracht haar Chromecast-concurrent in Nederland uit en wanneer krijgt jouw Samsung-telefoon de Android 12-update? Dat, en nog veel meer vind je in dit wekelijkse overzicht van het beste Android-nieuws.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sinds afgelopen week zijn twee Chromecast-concurrenten in Nederland te koop. Het gaat om hdmi-dongles van Amazon: de Fire TV Stick en Fire TV Stick 4K Max. Voor het goedkoopste apparaatje betaal je 39,99 euro.

De nieuwe streamingapparaatjes zijn via de Amazon-website te bestellen en kosten respectievelijk 39,99 en 64,99 euro. Het goedkoopste model streamt beelden in full-hd (1080p), de Max doet dit in 4K.

→ Zo kun je de Amazon Fire TV Stick in Nederland kopen

Het vermeende updateschema voor Android 12 van Samsung ligt op straat. Daarin is te zien welke toestellen nog dit jaar kunnen genieten van de nieuwe software. Ook de plannen voor volgend jaar zijn daarin vermeld.

De informatie kwam naar bovendrijven via een bekende Twitteraar. Omdat de updatedata nog niet bevestigd zijn, is het verstandig de claims met een korreltje zout te nemen. Trouwens, de Samsung Galaxy S21 heeft inmiddels al Android 12 gekregen.

→ Is dit wanneer jouw Samsung Android 12 krijgt?

Motorola brengt binnenkort drie smartphones uit in Nederland. Het bedrijf heeft de Moto G200 aangekondigd, een nieuwe high-end midranger, maar komt ook met twee betaalbare toestellen: de Moto G51 en Moto G31.

De drie modellen komen in december en januari uit. Op het eerste gezicht zit het met de prijs-kwaliteitsverhouding wel snor. Belangrijk om vooraf te weten: de drie nieuwe Motorola-toestellen draaien bij uitkomst op Android 11.

→ Dit moet je weten over de nieuwe Motorola-toestellen

OnePlus heeft een heuse Pac-Man-versie van de Nord 2-smartphone gemaakt. Het toestel heeft precies dezelfde hardware als de ‘gewone’ Nord 2, maar wel een ander uiterlijk. De achterkant geeft bijvoorbeeld licht in het donker.

Ook in de software zijn allerlei verwijzingen naar Pac-Man te vinden. Bij het opstarten van het toestel zie je bijvoorbeeld de bekende opstartanimatie van het gele happertje. Hij is 30 euro duurder dan de normale OnePlus Nord 2, die afgelopen juli verscheen.

→ Dit is de OnePlus Nord 2 Pac-Man

OnePlus kondigt de OnePlus 10 begin 2022 aan. Volgens geruchten komt de smartphone echter pas maanden na de Chinese release naar de rest van de wereld.

De OnePlus 10 en 10 Pro zijn naar verluidt rond maart of april te koop in Nederland en de rest van de wereld. Volgens een nieuw gerucht van Max Jambor liggen de toestellen echter al in januari of februari in de Chinese winkels. OnePlus heeft wel eerder voorgaande modellen als eerst in China uitgebracht, maar het verschil was nooit zo groot.

→ Lees verder over de vertraagde OnePlus 10 Pro

Video van de week: eten bestellen via Google Maps