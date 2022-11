Samsung A54 en WhatsApp krijgt handige functie (Android-nieuws #46)

De Samsung Galaxy A54 is gelekt en WhatsApp heeft een héle handige functie gekregen. Dit en meer in het Android-nieuwsoverzicht van deze week.

Er zijn renders van de Samsung Galaxy A54 gelekt. De opvolger van de populaire Galaxy A53 heeft een aangepast design en oogt hierdoor luxer. Te zien is dat de Samsung Galaxy A54 behoorlijk lijkt op zijn voorganger. Toch zien we een aantal duidelijke verschillen. Zo is het camera-eiland achterop verdwenen en steken de drie lenzen los uit de behuizing.

Dit design kennen we van de dure Galaxy S22 Ultra en ook de Galaxy S23 zou er zo uit komen te zien. Over de camera’s gesproken: de Galaxy A54 heeft er achterop drie in plaats van vier. Opvallend is dat de randen rondom het display niet heel dun zijn. Vooral aan de onderkant zien we een duidelijke zwarte balk, de zogeheten ‘kin’.

De meeste high-end Android-smartphones van de afgelopen maanden zijn voorzien van een Snapdragon 8 (Plus) Gen 1-processor, die zorgt voor uitstekende prestaties. Fabrikant Qualcomm doet hier nog een schepje bovenop en heeft de Snapdragon 8 Gen 2 aangekondigd, een gloednieuwe chip voor telefoons. De eerste smartphones met de processor verschijnen volgens Qualcomm nog later dit jaar.

De Snapdragon 8 Gen 2 is krachtiger én energiezuiniger dan zijn voorganger. De fabrikant heeft het over een snelheidsverbetering van 10 procent, terwijl de chip ook 30 procent efficiënter moet zijn. Dat is gunstig voor de accuduur van je smartphone. Op grafisch gebied zijn de verbeteringen nog iets groter.

WhatsApp heeft er een handige functie bij gekregen. In de nieuwste versie van de chat-app is het mogelijk om jezelf berichten te sturen. Als je een nieuw chatgesprek opent, kun je je eigen telefoonnummer kiezen als contact. Je eigen naam verschijnt bovenaan je contactenlijst, zoals je op de screenshots hieronder ziet.

De nieuwe functie zit verwerkt in versie 2.22.23.77 van WhatsApp, zo meldt website WABetaInfo. Deze update rolt nu uit naar Android-gebruikers, maar het kan zijn dat je de feature niet meteen kan gebruiken. Nieuwe WhatsApp-functies komen langzaam voor iedereen beschikbaar.

Er gaan al jaren geruchten dat Google werkt aan een vouwbare smartphone. Die zou de concurrentie aan moeten gaan met de Samsung Galaxy Fold 4. Na veel vertraging lijkt het er nu toch écht van te gaan komen. De bekende lekker Jon Prosser heeft namelijk renders gepubliceerd van deze Google Pixel Fold. De computerafbeeldingen zijn gebaseerd op bronnen die volgens Prosser erg betrouwbaar zijn.

Op de foto’s zien we een toestel dat lijkt op de Galaxy Fold 4 met één groot verschil. Het scherm aan de binnenkant heeft namelijke veel grotere randen. Daardoor heeft dit display, dat waarschijnlijk 7,6 inch groot is, een wat bredere beeldverhouding. Bovendien zit de 9,5 megapixel-selfiecamera in deze rand verwerkt en niet onder het scherm.

Google begint deze maand met het aanraden van updaten als een app steeds crasht. Niet iedere gebruiker heeft al zijn apps up-to-date, wat een simpele oplossing kan zijn voor crashes. ‘De app is onverwachts beëindigd, maar de laatste update voor de app kan het probleem misschien verhelpen. Installeer deze update en open de app opnieuw.’ Dit is hoe de boodschap (vrij vertaald) luidt.

Google hoopt hiermee de gebruikers eraan te herinneren hun apps te updaten. De melding helpt natuurlijk alleen als je nog niet de laatste versie van een app draait. Doe je dat al wel, dan is updaten helaas geen optie en zul je geduldig moeten wachten op een update of andere oplossing.

