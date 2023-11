WhatsApp en krijgt jouw Samsung een update? (Android-nieuws #46 2023)

Samsung maakt zijn haar updateplannen bekend en WhatsApp back-ups zijn niet meer gratis. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Eind oktober bracht Samsung al Android 14 met One UI 6 naar de Galaxy S23-lijn, maar de fabrikant biedt natuurlijk nog veel meer smartphones aan. Veel recente toestellen worden de komende tijd ook bijgewerkt naar de nieuwe versie van het besturingssysteem.

Samsung heeft nu zelf bekendgemaakt wanneer dat gebeurt. Voor veel telefoons is een concrete datum genoemd, bij anderen is alleen de week vermeld. Staat jouw smartphone ertussen? Check snel het overzicht!

→ Wanneer krijgt jouw Samsung-telefoon de Android 14-update?

HBO Max heeft besloten om het Basic-abonnement niet langer aan te bieden. Het Basic-abonnement, wat 5,99 euro per maand kostte, was uniek voor de streamingdienst: enkel in Nederland was het mogelijk om dit abonnement af te sluiten. Wie nog een Basic-abonnement heeft, kan er gewoon gebruik van blijven maken.

Een Basic-abonnement van HBO Max geeft je de mogelijkheid om met één apparaat te streamen, in plaats van drie bij Standaard. Als je een abonnement bij HBO Max wil afsluiten, heb je nog wel de keuze om maandelijks of jaarlijks te betalen.

→ Bye bye, HBO Max Basic

Wie een Google-account aanmaakt, krijgt gratis 15GB opslag. Die deel je tussen je Gmail, Google Foto’s en Google Drive, waar je onder meer back-ups van WhatsApp op kwijt kunt. Mogelijk heb je de afgelopen jaren gemerkt dat die niet meetellen voor de genoemde limiet van 15GB. Je kreeg hier dus ‘gratis’ extra opslag voor.

Helaas is dat binnenkort afgelopen. Google schrijft op zijn eigen site dat WhatsApp-back-ups vanaf begin 2024 gewoon van je opslag afgaan. Afhankelijk van je gebruik kunnen die een aantal gigabytes groot zijn, dus dat tikt zeker aan.

→ Geen onbeperkte back-ups WhatsApp

Nu Android 14 officieel uit is, maken fabrikant langzaam bekend welke smartphones een update krijgen, en wanneer. Het Chinese Oppo deelt nu zijn plannen. Het bedrijf publiceert een schema met daarin alle toestellen die in de komende maanden worden bijgewerkt naar Android-versie 14.

Belangrijk om te weten is dat dit de tijdlijn is voor de bètaversie van Android 14. De definitieve update wordt vervolgens later naar alle gebruikers uitgerold, maar het maakt natuurlijk wel duidelijk welke Oppo-telefoons in de toekomst op Android 14 draaien.

→ Oppo brengt Android 14 uit

Google Bard is alweer ruim vier maanden te gebruiken in Nederland. Googles antwoord op ChatGPT is niet zo goed als het inspiratiemateriaal, maar kan toch heel nuttig zijn. Zeker sinds de update in september, waardoor Bard je e-mails kan lezen.

Veel mensen die Bard willen proberen, kijken waarschijnlijk eerst in de Play Store. Op je smartphone is de app van ChatGPT immers ook de makkelijkste manier om met de chatbot van OpenAI in contact te komen. In de Play Store of een andere app-winkel zoeken naar Bard is alleen geen goed idee.

→ Download de Google Bard-app niet