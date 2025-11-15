Samsung Galaxy S26-lancering en Chromecast-update (Android-nieuws #46)

De Samsung Galaxy S26 komt misschien tóch in januari en de Chromecast krijgt eindelijk weer eens een update. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zijn we allemaal voor het lapje gehouden? We lazen de afgelopen maanden veel berichten dat Samsung de lancering van zijn Galaxy S26-telefoons zou uitstellen tot februari of zelfs maart. Volgens lekker Jukan klopt daar niets van. Er doken weliswaar problemen op met de ontwikkeling van de smartphones, maar die zouden zijn verholpen.

Samsung ligt op koers om de telefoons aan te kondigen tijdens een Galaxy Unpacked-evenement dat mogelijk al eind januari plaatsvindt. Vanaf februari liggen de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra dan in de winkels.

→ Lancering Samsung Galaxy S26 in januari

Goed nieuws voor gebruikers van de Chromecast met Google TV (4K), want de mediaspeler krijgt na lange tijd eindelijk weer eens een update. Dat heeft nogal lang geduurd; 9to5Google meldt dat het apparaatje tien maanden (!) geleden voor het laatst is bijgewerkt.

De nieuwste update heeft het versienummer UTTC.250917.004 en is met 763MB behoorlijk groot. In de software-update zitten echter geen nieuwe functies verwerkt, maar wel de beveiligingspatch van oktober 2025. Hierdoor is de Chromecast weer zo goed als up-to-date.

→ Eindelijk weer een Chromecast-update

Het is een flinke puzzel voor WhatsApp; het ontwikkelen van persoonlijke gebruikersnamen in de berichten-app. Updates over deze feature druppelen geregeld binnen. Nu is bekend geworden dat deze functie er volgend jaar echt gaat komen.

Het idee erachter is dat gebruikers een unieke gebruikersnaam voor hun account kunnen instellen. Hierdoor hoef je geen persoonlijke info (zoals je telefoonnummer) te delen wanneer je je contactgegevens met een nieuwe contactpersoon deelt.

→ Het nut van gebruikersnamen op WhatsApp



Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wero is een samentrekking van ‘we’ en ‘euro’. Het is de overkoepelende naam van het nieuwe betaalsysteem dat in heel Europa voor een revolutie op het gebied van betalen – zowel online als in de winkel – moet zorgen. Het systeem is al live in België, Duitsland en Frankrijk. Binnenkort volgt Nederland ook. Android Planet praat je bij.

Wero is gebouwd op basis van iDEAL met steun van een tiental grote Europese banken, waaronder de Nederlandse banken achter iDEAL. Het is niet zomaar een vervanging van iDEAL, maar Wero gaat iets belangrijks toevoegen: betalen over de grens.

→ Alles wat je moet weten over Wero

Na een drukke periode vol onzekerheid rondom de Samsung Galaxy S26 Plus, lijkt zijn komst nu zeker. Dankzij gedetailleerde afbeeldingen weten we precies hoe de telefoon eruit komt te zien. Het gaat om de afmetingen van de smartphone, die insider OnLeaks heeft verwerkt tot renders. Hierop is ook duidelijk het vernieuwde ontwerp te zien.

In de basis lijkt de Galaxy S26 Plus erg veel op zijn voorgangers. Net als de Galaxy S24 en S25 heeft ‘ie vlakke zijkanten, afgeronde schermhoeken en een plat display. Achterop vind je drie camera’s, die zijn verwerkt in een nieuw camera-eiland.

→ Bekijk de afbeeldingen van de Samsung Galaxy S26 Plus