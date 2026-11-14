Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #46)

Xiaomi presenteert twee toptoestellen, Nothing teaset opvallende AI-gadget en WhatsApp is verbeterd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van week 46.

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Xiaomi presenteerde zijn nieuwe toptelefoons half september al in China, maar nu komen ze ook naar Europa. De wereldwijde lancering van de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max staat gepland voor 17 november. Vermoedelijk liggen ze vrijwel direct daarna in de winkels. Er is iets dat gelijk opvalt aan deze smartphones.

Dat is natuurlijk het tweede scherm op de achterzijde. Handig om bijvoorbeeld selfies te maken met de camera’s achterop of om media te bedienen. De grotere displays aan de voorkant hebben een privacyfunctie. Hé, waar kennen we die ook alweer van?

→ De Xiaomi-toestellen zijn gaaf, maar hun prijskaartjes …

Terwijl we ons elk jaar verbazen dat kruidnootjes al vanaf augustus te koop zijn, accepteren we razendsnel dat Black Friday inmiddels een hele maand duurt. Natuurlijk moet je altijd al oppassen voor nepkortingen tijdens het shoppen, maar deze koopjesmaand moet je extra alert zijn. Daar zijn meerdere redenen voor.

Officieel mogen winkels in de weken vóór Black Friday geen prijzen verhogen om dan net te doen alsof er flink korting wordt gegeven. In de praktijk verzinnen winkels toch vaak een list. Zo wordt de prijs soms een maand eerder al verhoogd en dat mag wél.

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→ Lees verder over alle gevaren (en onze tips)

WhatsApp brengt regelmatig updates uit om de app te verbeteren, maar hierdoor verandert de interface soms ook. Misschien is het je opgevallen dat het bewerken van verstuurde appjes sinds kort nét iets anders werkt. Het knopje zit voortaan op een andere plek, waardoor berichtjes bewerken makkelijker wordt.

Verstuurde appjes bewerken was al behoorlijk simpel. Je drukte simpelweg op een berichtje, hield even vast, tikte vervolgens op de drie puntjes rechtsboven en koos in het menu voor ‘Bewerken’. Dat vond WhatsApp blijkbaar toch nog iets te omslachtig.

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→ Deze knop zie je voortaan in beeld verschijnen

Samsung presenteert zijn nieuwe high-end smartphones waarschijnlijk pas in januari of februari van volgend jaar. Toch zijn de kleuren waarin je de Samsung Galaxy S27 kunt kopen waarschijnlijk nu al bekend. De website SammyGuru achterhaalde namelijk de officiële wallpapers van het toestel.

De tinten daarvan komen doorgaans overheen met die van de smartphones zelf. Het gaat vooralsnog om vijf kleuren: donkerblauw, gebroken wit, lichtblauw, roze en bordeauxrood (burgundy). Vooral de roze variant vinden we erg opvallend.

→ Maar waar is deze populaire kleur dan gebleven?

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We weten dat Nothing hem volgende maand lanceert en dat hij helemaal draait om AI. Verder kunnen we je weinig vertellen over dit mysterieuze product. Carl Pei, de baas van Nothing, liet op X wel alvast een afbeelding zien van het apparaatje, inclusief een cryptische tekst: ‘Context doesn’t live in a chatbox’.

Het gaat om een klein robotje. We vermoeden (maar dit zijn speculaties) dat Nothing je een fysieke omgangsvorm met AI wil geven. Waarschijnlijk kun je vragen stellen aan de robot en slaat hij die, samen met de antwoorden, lokaal op.

→ Laten we hopen dat de gadget beter werkt dan een eerdere poging