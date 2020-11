Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Nieuwe emoji voor WhatsApp

WhatsApp heeft 115 nieuwe emoji uitgerold. Zo kun je vanaf nu ook verschillende nieuwe dieren, etenswaren en andere figuurtjes versturen. Vooralsnog zijn de emoticons alleen te gebruiken als je bètatester bent. Daarbij gaat het om de al eerder aangekondigde Unicode Emoji 13.0-figuurtjes. Zo kun je nu bijvoorbeeld een vlieg, regenworm of mammoet sturen. Ook is er een ninja-emoji te gebruiken, net zoals de emoji met een lach en een traan.

Google Pay eindelijk in Nederland (soort van)

Betaaldienst Google Pay is vanaf deze week ook in Nederland beschikbaar. De dienst kun je nu gebruiken bij onder andere Bunq en werkt mogelijk later ook bij andere banken. Google Pay, de betaaldienst van de zoekgigant, is vanaf vandaag ook voor Nederlandse gebruikers beschikbaar. De dienst werkt op dit moment bij Bunq, N26 en Revolut en wordt mogelijk later ook door andere banken aangeboden. Een woordvoerder van Google laat aan NU.nl weten dat andere banken zelf moeten besluiten of ze Google Pay willen aanbieden aan gebruikers.

‘Samsung Galaxy M12 lijkt sprekend op onlangs verschenen Galaxy A42’

Samsung lanceert begin 2021 een waarschijnlijk nieuwe telefoon: de Galaxy M12. Wat blijkt? Dit toestel lijkt sprekend op de Galaxy A42, de eerste betaalbare 5G-smartphone van Samsung. OnLeaks nam een exclusief kijkje in de toekomst en ontdekte de aankomende Samsung Galaxy M12. Het eerste wat opvalt is dat dit toestel een aantal raakvlakken heeft met de recent onthulde Galaxy A42 5G.

Officieel: Huawei doet telefoonmerk Honor van de hand

Na wekenlange geruchten is de kogel door de kerk: Huawei verkoopt Honor aan een vereniging van bedrijven. Door het Honor-submerk van de hand te doen, kan Huawei zich beter richten op zijn eigen smartphoneafdeling. Die bevindt zich namelijk in zwaar weer door Amerikaanse handelsrestricties. Honor was een dochtermerk van Huawei en is ook in Nederland actief met smartphones, wearables en accessoires. Huawei staat vanwege spionageverdenkingen sinds mei 2019 op een zwarte lijst van de Verenigde Staten, waardoor het bedrijf niet meer mag samenwerken met Google en belangrijke hardwarepartners.

De Android 11-update voor de Samsung Galaxy S10 en Note 10 lijkt vertraging op te lopen. Samsung pauzeert het testen van de update omdat de accu te snel leegloopt. Het is nog niet duidelijk wanneer de smartphones de definitieve update kunnen verwachten. Samsung bracht vorige week de eerste Android 11-bèta uit voor de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus.

Opvolger van sms officieel in Nederland

Google heeft RCS beschikbaar gemaakt voor alle Android-gebruikers in Nederland. De sms-opvolger kun je nu gebruiken in de Berichten-app van de zoekgigant. Dit is hoe het werkt. Google voegt RCS-ondersteuning (Rich Communication Services) toe aan de Berichten-app in Nederland. De sms-opvolger werd een paar maanden terug al stilletjes beschikbaar gemaakt voor een groep gebruikers, maar is door iedereen te gebruiken. Google zorgt samen met providers voor de uitrol van RCS.

