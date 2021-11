Het beste Android-nieuws: OnePlus 10 Pro en Huawei AppGallery-malware

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

We moeten nog wel even wachten op de aankondiging van de OnePlus 10 Pro, maar stiekem is al best veel over de smartphone bekend. Nu doet website 91Mobiles (in samenwerking met insider OnLeaks) een duit in het zakje, door een lijst met specificaties van het toestel te delen. Het OnePlus-vlaggenschip zou andere beschikken over de Snapdragon 8 Gen1, de opvolger van de Snapdragon 888. De processor wordt vermoedelijk bijgestaan door 8 of 12GB werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte. Ook aanwezig is een IP68-certificatie, waardoor de OnePlus 10 Pro stof- en waterdicht is en dus niet kapot gaat als je ‘m bijvoorbeeld in het toilet laat vallen.

n totaal stonden er 190 malafide apps en games in de AppGallery, schrijft antivirusbedrijf Dr. Web. De AppGallery is Huawei’s eigen appwinkel voor Huawei-smartphones die op Android of het latere Harmony OS draaien. AppGallery is een alternatief voor de Play Store, waar Huawei door handelsbeperkingen geen gebruik meer van mag maken. In de AppGallery stonden dus bijna tweehonderd gevaarlijke apps en games, die volgens Dr. Web in totaal op ruim negen miljoen Android-smartphones geïnstalleerd zijn. De malafide apps zijn gebaseerd op de jarenoude Cynos-trojan, die verschillende dingen kan doen.

Over het updatebeleid van Android kunnen we genoeg schrijven, want dat loopt niet zo vlot als bij Apple. Updates verschijnen langzamer en veel apparaten draaien daardoor niet op de nieuwste versie. Distributiecijfers geven nu meer inzicht. Het twee jaar oude Android 10 is de populairste Android-versie van dit moment. De uitrol van dat besturingssysteem begon in september 2019 en dus ruim twee jaar geleden. Desondanks is Android-versie 10 op meer toestellen te vinden dan zijn opvolger, namelijk 26,5 procent. Het nieuwe Android 12 draait alleen op Googles eigen Pixel-smartphones en enkele Samsung-toestellen.

De Oppo Reno 7 Pro, Reno 7 en Reno SE zijn in China onthuld en de opvolgers van de Reno 6 en Reno 6 Pro van eerder dit jaar. Het meest opvallend toestel is de Reno 7 Pro, door de notificatie-led die rond het camera-eiland zit. Het ledje licht op bij notificaties en dat zien we niet vaak bij Android-telefoons. Daarnaast heeft de Reno 7 Pro een design met rechte zijkanten, net als de Reno 6. Hierdoor doet de Oppo-smartphone een beetje denken aan een iPhone. Het scherm is 6,55 inch groot en heeft een amoled-paneel, waardoor kleuren fel en zwarttinten diep worden weergegeven. De ververssnelheid ligt op 90Hz en de full-hd-resolutie moet voor scherpe beelden zorgen.

De bekende lekker OnLeaks heeft via Twitter een aantal renders van de Google Pixel 6a gedeeld. De 6a wordt naar verluidt het goedkopere broertje van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Het zou niet de eerste keer zijn dat Google een goedkopere versie van een Pixel-topmodel op de markt brengt. De Pixel 3a, Pixel 4a en Pixel 5a zijn alledrie betaalbare versies van hun duurdere broers. De Pixel 6a lijkt als twee druppels water op de Pixel 6. Zo is er dezelfde opvallende cameramodule op de achterzijde, een soortgelijk tweetonig kleurenpalet en een herkenbare punch hole-selfiecamera. Het scherm is aan de zijkanten niet gebogen, zoals dat bij de Pixel 6 Pro het geval is. Het toestel lijkt dan ook meer op de reguliere Pixel 6.

