Is dit Samsungs nieuwste smartphone? (Android-nieuws #47)

Er is een nieuwe Samsung-smartphone gelekt en er komt een belangrijke verbetering naar Android TV. Dit en meer in het Android-nieuwsoverzicht van deze week.

De Samsung Galaxy A34 lijkt sterk op zijn voorganger, zo tonen gelekte afbeeldingen. Te zien is dat de Galaxy A34 aan de voorkant nauwelijks verandert ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy A33. Het scherm – dat 6,5 inch groot zou zijn – is ‘plat’ en heeft bovenaan een waterdruppel-notch voor de selfiecamera. Het design oogt hierdoor een beetje verouderd.

De randen rondom het scherm zijn wel dunner, waardoor het display ook iets groter zou zijn. Het zou groeien van 6,4 naar 6,5 inch, maar we zien onderaan nog wel een dikkere ‘kin’ – de bezels zijn dus niet symmetrisch. Op de renders zien we de Samsung A34 alleen in het zwart, maar Samsung kennende verschijnen er waarschijnlijk meer kleurvarianten.

Uit onderzoek blijkt dat veel Samsung-gebruikers hun smartphone beveiligen met een erg simpel wachtwoord, namelijk de naam van het merk. Uit de resultaten van NordPass – een bedrijf dat zich specialiseert in wachtwoorden en beveiliging – blijkt namelijk dat ‘samsung’ zonder hoofdletter één van de meestgebruikte wachtwoorden is in minstens 30 landen.

Opvallend is dat dit simpele wachtwoord ook steeds vaker wordt gebruikt. Waar ‘samsung’ op de 198e plek stond in 2019 en de 189e plek in 2020, was ‘ie in 2021 het op 77-na meestgebruikte wachtwoord op Samsung-telefoon. Waarom dit toeneemt is niet bekend. Wel weten we dat de nadruk op digitale beveiliging de laatste jaren sterk is toegenomen en ‘samsung’ als wachtwoord dan zeker niet goed genoeg is.

Google gaat ontwikkelaars vanaf mei 2023 verplichten om Android TV- en Google TV-apps te voorzien van ondersteuning voor ‘app bundles‘. Dit moet ervoor zorgen dat apps voor Android TV en Google TV veel minder opslagruimte in beslag nemen, en dat is stiekem een erg belangrijke verbetering.

Veel smart-tv’s – en ook Googles eigen Chromecast met Google TV – hebben vaak maar zo’n 8GB aan opslagruimte ingebouwd. Ter vergelijking: als je nu een nieuwe Android-telefoon aanschaft, krijg je in veel gevallen 128GB aan opslag. Bij echte budgettoestellen is dit vaak nog 64GB. Omdat Android TV en Google TV het doorgaans met een beperkte hoeveelheid ruimte moeten doen, kunnen gebruikers ook niet al te veel apps en games installeren.

De nieuwe Oppo Reno 9-serie bestaat uit drie smartphones met oplopende prijskaartjes: de Reno 9, Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus. Alle drie de toestellen beschikken over dezelfde amoled-schermen van 6,7 inch met een versverssnelheid van 120Hz. Daardoor hebben beelden een helder contrast en voelen animaties en games soepel aan.

De smartphones hebben een batterijcapaciteit van 4500 mAh, met de Pro Plus als uitzondering. Deze telefoon heeft namelijk een 4700 mAh-accu. De toestellen zouden gemakkelijk het einde van de dag moeten halen. Waar je de reguliere Reno 9 en 9 Pro met maximaal 67 Watt kunt snelladen, is de Pro Plus een tikkeltje sneller met 80 Watt.

Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy A52 krijgen nu de Android 13-update binnen. Hierbij gaat het wel om de 4G-versie van de smartphone; heb je de 5G-uitvoering van de A52 of de nieuwere Galaxy A52s, dan moet je nog wachten. De Android 13-upgrade is zo’n 2GB groot en introduceert de nieuwe One UI 5-software van Samsung.

Als je een Galaxy A52 (4G) hebt, krijg je automatisch een melding als de update voor jou beschikbaar is. Het is ook mogelijk om handmatig op nieuwe softwareversies te controleren. Open de instellingen en ga naar ‘Software-update’. Tik vervolgens op ‘Downloaden en installeren’ en je ziet of je de update kan downloaden.

