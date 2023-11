Chromecast-concurrentie en Oppo Reno 11 (Android-nieuws #47 2023)

Oppo kondigt zijn nieuwste toptoestellen aan en de Chromecast krijgt een concurrent. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

We lazen al geruchten dat Samsung zijn nieuwe vlaggenschepen op 17 januari aanstaande presenteert. Nu lijkt het erop dat de echte release van de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra gepland staat voor 30 januari. Dat beweert althans de Koreaanse website The Elec, die het vaak bij het rechte eind heeft.

Je zou vanaf 18 januari, een dag na de lancering dus, een pre-order kunnen plaatsen voor de smartphones. Wie dat doet, ontvangt zijn toestel tussen 26 en 30 januari. Vanaf die laatste dag liggen ze ook daadwerkelijk in de winkel.

De Oppo Reno 11-serie is officieel gelanceerd in de vorm van de Reno 11 en Reno 11 Pro. De smartphones zijn de opvolgers van de Oppo Reno 10 en 10 Pro en dat is duidelijk te zien. De nieuwe smartphones hebben wederom een amoled-scherm van 6,7 inch met een ververssnelheid van 120Hz.

Verder oogt de behuizing van de oude en nieuwe generatie bijna hetzelfde. De smartphones draaien op Android 14: de nieuwste versie van het besturingssysteem. Ook bieden beide Oppo’s opslagruimte tot 512GB en tot 12GB aan werkgeheugen. De camera’s aan de achterkant van de toestellen komen ook overeen.

Op 16 december aanstaande bestaat OnePlus precies tien jaar. Dat viert men een kleine twee weken eerder al met de officiële aankondiging van de OnePlus 12. Die staat namelijk gepland voor 4 december. Het toestel zal in China nog dit jaar te koop zijn. In Nederland moeten we waarschijnlijk iets langer wachten.

We denken dat de OnePlus 12 ergens in de eerste maanden van 2024 de oversteek naar Europa maakt. Er gaan al lange tijd geruchten over de smartphone, die daardoor nauwelijks nog geheimen kent.

De opvolger van de Samsung Galaxy A34 is gelekt. De website MySmartPrice deelt in samenwerking met insider OnLeaks de eerste afbeeldingen van de Galaxy A35. Zowel OnLeaks als MySmartPrice delen vaak betrouwbare informatie over onaangekondigde Android-smartphones, dus we gaan er van uit dat de beelden kloppen.

De Samsung Galaxy A35 lijkt op veel Samsung-toestellen die de afgelopen tijd zijn uitgebracht. De telefoon heeft een groot scherm met afgeronde hoeken en een klein cameragat bovenin. De Galaxy A34 van eerder dit jaar heeft nog een ‘ouderwetse’ notch voor de selfiecamera, maar die is nu dus verdwenen.

Je kent Sonos vast wel van zijn soundbars en luidsprekers waarmee je in het hele huis muziek kunt afspelen. Volgens het goed ingevoerde Bloomberg komt het bedrijf eind volgend jaar of begin 2025 met een nieuw product. Het zou gaan om een heuse mediaspeler, die concurreert met onder andere de Google Chromecast.

Het apparaatje zou 150 tot 200 dollar kosten en daarmee flink duurder zijn dan de Chromecast. Je kunt er dan ook niet alleen apps van streamingdiensten als Netflix op installeren. Hij functioneert ook als ‘hub’ voor je andere Sonos-producten. Het besturingssysteem is volgens Bloomberg gebaseerd op Android en te bedienen met je stem én een nieuwe app.

