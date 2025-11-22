AirDrop op je Android en Samsung Galaxy A57 (Android-nieuws #47)

Android krijgt een hele handige functies en de Samsung Galaxy A57 is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Nee, je krijgt niet ineens een AirDrop-functie op je Pixel 10. Het blijft gewoon Quick Share heten. Maar, je kunt nu wel gemakkelijk bestanden delen tussen iPhones (en andere Apple-apparaten) en je Pixel-telefoon. De functie is vooralsnog alleen beschikbaar op de Google Pixel 10-serie. Of jij het ook al kunt gebruiken, is nog even de vraag.

Deze uitwisseling in beide richtingen werkt voor foto’s, video’s en alle andere bestanden. Het is volgens Google geen workaround, maar een directe en peer-to-peer verbinding. Dit moet een snelle, efficiënte en veilige manier van bestanden delen garanderen.

De Galaxy A57 staat op Samsungs planning als volgende middenklasser. Hoewel de telefoon naar verwachting rond maart uitkomt, verschijnen er nu al geruchten over de specificaties. De A57 is gespot in de officiële toestelregistratiebank van China. Daardoor weten we onder meer de laadsnelheid van het toestel.

De Samsung Galaxy A57 laadt volgens de documenten op met een snelheid van maximaal 45 watt. Eerder dit jaar verscheen de registratie van de aankomende Galaxy S26 ook, waar te zien was dat de telefoon laadt met maximaal 25 watt. Ter vergelijking: de verwachte adviesprijs van de Galaxy A57 ligt rond de 500 euro en die van de S26 rond de 900 euro.

Batterijen zijn slecht voor het milieu, ze verdwijnen soms op magische wijze in de bank en uiteindelijk raken ze leeg. Hoe minder apparaten er afhankelijk van zijn, hoe beter. Vandaar dat we het plan voor een Google TV-afstandsbediening die werkt op zonne-energie behoorlijk aantrekkelijk vinden.

Ohsung Electronics, een partner van Google, is zo’n apparaatje aan het ontwikkelen. Zonne-energie is overigens niet helemaal het juiste woord, want hij laadt volgens het bedrijf ook gewoon op als je hem binnen op de salontafel laat rondslingeren. Misschien kunnen we dus beter spreken van lichtenergie.

De presentatie van de OnePlus 15 eindigde met een teaser: “binnenkort” kunnen we meer informatie over de OnePlus 15R verwachten. Dat is een goedkopere variant van het vlaggenschip. Hij volgt de OnePlus 13R op, die begin dit jaar verscheen. Zoals je misschien weet, sloeg het bedrijf de 14 over omdat 4 een ongeluksgetal is in thuisland China.

Er gaan al veel geruchten over de OnePlus 15R. Het toestel wordt vermoedelijk een vrijwel exacte kopie van de OnePlus Ace 6 óf de Ace 6T. Dat zijn smartphones die alleen in China te koop zijn.

Met de Samsung Galaxy S26-lancering in het vizier (begin 2026) verschijnt het ene gerucht na de ander. Bekende lekker IceUniverse deelt nu de verwachte opslagvarianten van de Galaxy S26-modellen. Op papier lijkt er weinig te veranderen, maar toch komt er verbetering aan.

De bron stelt dat de Galaxy S26 en S26 Plus in twee varianten komen. De instapversies krijgen 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Daarnaast is er een 12/512GB-variant. De Galaxy S26 Ultra krijg vier opslagvarianten.

