Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Samsung Galaxy S21 is mogelijk te ontgrendelen met je stem

Volgens website Sammobile krijgt de Samsung Galaxy S21 een nieuwe feature, waardoor je je stem kunt gebruiken om de telefoon te ontgrendelen. Dit zou werken via Bixby, de slimme assistent van de fabrikant die op veel Samsung-telefoons te vinden is. In plaats van dat je de vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning gebruikt om de Galaxy S21 te ontgrendelen, doe je dit via een stemcommando. Het is wel de vraag hoe veilig de stemontgrendeling is. Met een opname van je stem zouden anderen bijvoorbeeld alsnog de Galaxy S21 kunnen ontgrendelen, net als dat de gezichtsherkenning van veel Android-telefoons te foppen is met een foto.

Poco M3 officieel: budgetsmartphone van 149 euro met enorme accu

Met een adviesprijs van 149 euro is de Poco M3 een echte budgetsmartphone. De Poco M3 valt vooral op door de accu, die met een capaciteit van 6000 mAh enorm groot is. Volgens Xiaomi gaat de smartphone bij normaal gebruik zo’n drie dagen mee. Ben je een lichte gebruiker, dan zou je zelfs vijf dagen zonder opladen kunnen. Het scherm is 6,53 inch groot en heeft een waterdruppel-notch. De resolutie is 2340 bij 1080 pixels en de randen rondom het display zijn redelijk dun. Op de achterkant zit een driedubbele camera van respectievelijk 48, 2 en 2 megapixel.

‘Motorola komt begin 2021 met betaalbaar vlaggenschip’

Motorola presenteert begin 2021 een high-end smartphone met een vriendelijk prijskaartje. Volgens het Duitse Technik News krijgt de ‘Motorola Nio’ een Snapdragon 865-chip. Die processor zit dit jaar al in veel high-end telefoons, zoals de OnePlus 8T en Sony Xperia 5 II. Motorola stopt daar naar verluidt 8 of 12GB werkgeheugen bij en 128 of 256GB opslaggeheugen. Hoe groot het scherm van Motorola’s betaalbare vlaggenschip wordt, is nog niet bekend. De resolutie wel: die bedraagt 2520 bij 1080 pixels. Het display krijgt verder een verversingssnelheid van minimaal 90Hz. Dat betekent dat animaties er vloeiender uitzien en je soepel door sociale media scrolt.

Betaalbare Samsung Galaxy A12 en A02s begin volgend jaar naar Nederland

De Galaxy A12 en A02s zijn de nieuwste budgetsmartphones van Samsung en verschijnen begin volgend jaar in Nederland. Het bedrijf laat weten dat de A12 in januari 2021 te koop is, waarna de A02s in februari volgt. De precieze releasedata zijn onduidelijk en ook weten we nog niet wat de toestellen gaan kosten. Dit maakt Samsung op een later moment bekend. De belangrijkste features van de Samsung Galaxy A12 en A02s zijn het grote scherm, de forse accu en meerdere camera’s achterop. Beide toestellen hebben een scherm van 6,5 inch en accu van 5000 mAh. De telefoons ondersteunen snelladen met maximaal 15 Watt, net als bijvoorbeeld de Galaxy A41, Galaxy A51 en Galaxy A21s.

‘Sony brengt Compact-lijn terug met nieuwe 5,5 inch-smartphone’

Sony komt in de eerste helft van volgend jaar misschien met een nieuwe, kleine telefoon in de Compact-lijn. Deze reeks smartphones werden een aantal jaar geleden verkocht en waren populair door het handzame formaat. Het onaangekondigde toestel zou een scherm van 5,5 inch hebben, wat relatief compact is. De nieuwe Sony-telefoon zou een kleinere versie zijn van de Xperia 1 III, die de Xperia 1 II van dit jaar moet opvolgen. Naar verluidt beschikt het kleine toestel over de nog onaangekondigde Snapdragon 775-processor. Verder zijn er nog geen specificaties of andere details bekend.

